Английский клуб официально объявил об аренде 18-летнего футболиста у "Челси" до конца нынешнего сезона.
Сатпаев стал игроком лондонцев нынешним летом. В составе "Челси" форвард успел принять участие в предсезонном турне по Австралии и отметился забитым мячом во встрече с "Вестерн Сидней".
"Бёрнли" минувший сезон завершил на 19-м месте в АПЛ и покинул высший дивизион.
Английский клуб арендовал у "Челси" 18-летнего Сатпаева
Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев продолжит карьеру в "Бёрнли".
Фото: ФК "Бернли"