Английский клуб арендовал у "Челси" 18-летнего Сатпаева

Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев продолжит карьеру в "Бёрнли".

Фото: ФК "Бернли"

Английский клуб официально объявил об аренде 18-летнего футболиста у "Челси" до конца нынешнего сезона.



Сатпаев стал игроком лондонцев нынешним летом. В составе "Челси" форвард успел принять участие в предсезонном турне по Австралии и отметился забитым мячом во встрече с "Вестерн Сидней".



"Бёрнли" минувший сезон завершил на 19-м месте в АПЛ и покинул высший дивизион.

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Бернли