Василий Кикнадзе наблюдает за матчем "Спартак" – "Ростов" с тренерским штабом "Локомотива"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе приехал в Катар на турнир "Фонбет Кубок Матч Премьер".Он наблюдает за матчем 1-го тура "Спартак" – "Ростов" в компании тренеров команды железнодорожников Дмитрия Лоськова, Саркиса Оганесяна и Сергея Алексеева.