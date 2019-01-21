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Василий Кикнадзе наблюдает за матчем "Спартак" – "Ростов" с тренерским штабом "Локомотива"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе приехал в Катар на турнир "Фонбет Кубок Матч Премьер".

Он наблюдает за матчем 1-го тура "Спартак" – "Ростов" в компании тренеров команды железнодорожников Дмитрия Лоськова, Саркиса Оганесяна и Сергея Алексеева.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Ростов Локомотив
Сегодня, 21:21
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