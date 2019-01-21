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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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14:49
Ротенберг: хочу показать пример своим детям, что иногда бывает очень тяжело, но ты должен из этого выйти победителем (3)
Ротенберг: хочу показать пример своим детям, что иногда бывает очень тяжело, но ты должен из этого выйти победителем (3)
11:18
Против "Спартака" Карпин, но пока не Ерёменко. Стартует главный турнир российского межсезонья (4)
Против "Спартака" Карпин, но пока не Ерёменко. Стартует главный турнир российского межсезонья (4)
Василий Кикнадзе наблюдает за матчем "Спартак" – "Ростов" с тренерским штабом "Локомотива"
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе приехал в Катар на турнир "Фонбет Кубок Матч Премьер".
Он наблюдает за матчем 1-го тура "Спартак" – "Ростов" в компании тренеров команды железнодорожников Дмитрия Лоськова, Саркиса Оганесяна и Сергея Алексеева.
"Спорт-Экспресс"
Он наблюдает за матчем 1-го тура "Спартак" – "Ростов" в компании тренеров команды железнодорожников Дмитрия Лоськова, Саркиса Оганесяна и Сергея Алексеева.
"Спорт-Экспресс"
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