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Не турнир, а матч четырёх команд. Как "Спартак" победил "Ростов" в эпичной концовке
В главном турнире зимы участвуют 4 клуба, но уже по ходу первой встречи Кубка Матч Премьер в футбол сыграли 4 команды. Rusfootball.info – о встрече «Спартака» и «Ростова», давшей много пищи для размышлений, соответственно количеству поучаствовавших в ней игроков.
Кубок Матч Премьер – это здорово!
Заявление из подзаголовка сделано не на эмоциях после потрясающей концовки стартового матча турнира. Вне зависимости от качества и зрелищности футбола, ну а раз уж «Спартак» с «Ростовом» сообразили такую развязку, то тем более.
От футбола надо отдыхать, но, думаю, уже многие успели соскучиться по нашим командам. И всё же предсезонные матчи не несут в себе большой смысловой нагрузки, поэтому следят все, как правило, только за своими. Тут же тебе предлагают посмотреть на четыре любопытные команды в хорошем качестве по телевизору – не надо лезть в интернет и готовиться к приобретению очков после просмотра матча того же «Спартака» на YouTube.
К тому же, все соперники интересны. Сегодня ЦСКА забил 5 мячей литовскому «Вентспилсу», но вряд ли это может быть занимательно и сколько-нибудь показательно. Тренерский штаб «армейцев» наверняка знает, что делает, и выбирает правильного соперника под конкретную стадию подготовки, а сборы не имеют цели порадовать зрителя. Но смотреть Кубок Матч Премьер, конечно, интереснее.
Но глаза разбежались
Единственное, что ввергло в некоторое смятение – вполне себе хоккейная ротация в перерыве и по ходу второго тайма, из-за которой значительную его часть приходилось заново разбираться с расстановками, номерами, знакомиться с футболистами. По сути, уже сегодня, не дожидаясь «Зенита» и «Локомотива», в бой вступили 4 команды.
Однозначно можно сказать, что лучшей стал «Спартак» второго тайма, а худшей – «Ростов» оттуда же. Если бы Ионов забил пенальти, оценка качества игры вряд ли бы поменялась. С первым таймом всё сложнее – «Ростов» превзошёл соперника по счёту, но не по остроте. Жёлто-синим не хватало завершающей стадии атаки – основные игроки этой линии вышли после перерыва и отбегали вхолостую. Если Карпин таким образом намеревался как-то выровнять составы, чтобы не допустить резкого провала, то ничего не получилось.
«Спартак» Кононова
Дмитрий Аленичев в своё время тоже вещал программными заявлениями о возрождении спартаковских традиций и стал их заложником, когда открыл дверь автобуса для седьмого защитника в матче с «Ростовом». Олег Кононов говорит не меньше. Что сделает – вопрос. После перерыва красно-белые действительно старались воплощать в жизнь идеи главного тренера – никаких тебе бездумных навесов даже от Комбарова. «Спартак» держал мяч, играл в короткий и средний пас, комбинировал, а Ханни ещё и брал игру на себя. Правда, много моментов не создал.
Но делать выводы о превосходстве одних футболистов над другими нельзя: в первом тайме красно-белым противостоял куда более сильный состав «Ростова», во втором же команда Кононова играла во многом так, как позволял играть соперник, не вылезавший со своей половины поля и не прессинговавший.
На кого было приятно смотреть?
Принято думать, что бразильцы приезжают из отпуска с лишним весом и долго-долго набирают форму, но Луис Адриано привёз только новую причёску и желание помогать команде. Он здорово завершил сезон в паре с Зе Луишем, но и в одиночку сыграл круто. Делал всё: цеплялся за мячи и скидывал их партнёрам, наводил ужас на Песьякова, ударно исполнял стандарты. Если Адриано собирается продолжать в том же духе, то 5 млн евро из Турции «Спартаку» не так уж и нужны.
Традиционно хорош при Кононове был Ханни, сделавший оба гола. Чувство партнёров, техника, пас, готовность обыгрывать – всё при нём. Понравился и Игнатов – помимо заработанного пенальти вспомните его перевод на Глушенкова. В отличие от почти однофамильца, отлично отработал и Глушаков. Поперечных передач было много, но по факту он помог развиться той комбинации с ударом Мелкадзе, создал шикарный момент Глушенкову и забил победный. Не только благодаря Ханни, но и благодаря Максименко, отразившего пенальти. Александр с тренером вратарей всегда скрупулёзно изучает пенальтистов соперника, но до этого на взрослом уровне тащить не удавалось.
По первому тайму выделить кого-то, кроме Адриано, труднее. А вот у «Ростова» есть парочка фамилий…
Скопинцева можно продавать?
В старте Карпин выставил состав, близкий к основному, но налево отправил Артёма Щадина. В отличие от многих ребят, вышедших после перерыва, 26-летний латераль уже имеет небольшой опыт выступлений в премьер-лиге, а сегодня показал, что вполне способен дублировать партнёра, которого хочет приобрести «Зенит». Конечно, Скопинцев сильнее и перспективнее Щадина, но, если ростовское руководство всё же согласится продать свой самый ценный актив, то Карпину не придётся сильно менять в структуре игры. Щадин вполне способен так же активно поддерживать атаку.
«Ростов» в первом тайме был неплох прежде всего командой (за исключением отрезанных от игры нападающих). Активничал тот же Зуев, опущенный в середину поля, но от недостатка оборонительных навыков Александр часто фолил. Больше порадовал Иван Новосельцев – рыжебородый хипстер спас пустые ворота, а позже опередил Мельгарехо в борьбе за мяч и сделал такой рывок к воротам, что Кьяртанссону, проигнорировавшему Ивана, нужно было либо забивать, либо уйти с поля и не возвращаться.
Новосельцев может стать серьёзным подспорьем и точки зрения лимита, с которым у «Ростова» проблемы. Правда, теперь появились и более неприятные.
Главный итог матча для «Ростова»
Валерий Карпин ясно подвёл его в интервью: поражение вообще не важно, а вот возможная потеря Вилюша – очень даже. Потерять игрока основы на предсезонке – страшная вещь для тренера. Хорошо, что взяли Новосельцева: похоже, он займёт место в основе не благодаря паспорту, а потому что больше некому.
Кого в Самару?
«Спартак» масштабно очистился этой зимой и вряд ли будет продолжать это делать, но если вдруг Александр Шикунов захочет дополнить состав «Крыльев», могут возникнуть варианты… Ладно, это всё шутки, но кое-кто явно не повысил свои шансы на игру в основе.
Во-первых, Педро Роша – куда без него. Король предсезонок, он скрывается на скамейке, как только «Спартак» покидает информационную завесу и играет на широкую публику. На этот раз это случилось не с началом чемпионата, а уже в январе, так что бразилец начал с хорошей передачи вразрез, а закончил запоротым моментом и растворением на поле.
Во-вторых, любимый игрок тренера молодёжки Евгения Бушманова. Недавно тот прогремел на всю Россию, объяснив выбор в пользу Мелкадзе тем, что он цепляется за мячи лучше Чалова. Возможно, но сегодня Георгий был явно не столбом. Он здорово двигался и обыгрывался с партнёрами, стал главным вдохновителем лучшей комбинации матча, но по итогу у человека два загубленных момента и привезённый пенальти. Думаю, Мелкадзе свои шансы ещё получит, он не безнадёжен, но в ключевых эпизодах так играть нельзя.
В-третьих, Глушенков. Такое впечатление, что на деле он центральный защитник, которого каким-то ветром занесло в чужую штрафную – три хорошие атаки (в том числе два момента) закончились на нём.
Пожалуй, больше никто в «Спартаке» полноценным антигероем не стал. Умяров дважды обрезал, но поразил коллег положением в коллективе – только что пришедший 18-летний парень командовал всеми, включая того же Джикию.
Что до «Ростова», то Валерию Карпину на итог всё равно, но таким макаром Ионов может потерять должность пенальтиста, а Арсений Логашов – больше никогда не вернуться в центр защиты, ну проходили же уже с Макеевым.
И всё-таки здесь увлекаться не надо. «Матч ТВ» сделал многое, чтобы этот предсезонный турнир был в том числе и для зрителя, но сути не изменить – он для тренеров и их внутренней кухни. Ни этот матч, ни турнир в их видении кардинально ничего не изменят – до старта сезона ещё куча времени, спаррингов и тренировок.
"Спартак": Максименко, Айртон (Комбаров, 46), Джикия, Кутепов, Рассказов (Глушенков, 69), Гулиев (Глушаков, 46), Мельгарехо (Ломовицкий, 46), Умяров (Игнатов, 46), Ташаев (Ханни, 46), Луис Адриано (Маслов, 69), Роша (Мелкадзе, 46).
"Ростов": Песьяков, Новосельцев (Логашов, 46), Ингасон (Вилюш, 46, Сухомлинов, 84), Плиев (Хаджикадунич, 46), Щадин (Салетрос, 46), Паршивлюк (Осинов, 46), Гацкан (Трошечкин, 46), Зайнутдинов (Скопинцев, 46), Гулиевский (Глебов, 46), Зуев (Ионов, 46), Кьяртанссон (Сигурдарссон, 46).
Предупреждения: Гулиев, 27, Мелкадзе, 89
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Спартак»
Кубок Матч Премьер – это здорово!
Заявление из подзаголовка сделано не на эмоциях после потрясающей концовки стартового матча турнира. Вне зависимости от качества и зрелищности футбола, ну а раз уж «Спартак» с «Ростовом» сообразили такую развязку, то тем более.
От футбола надо отдыхать, но, думаю, уже многие успели соскучиться по нашим командам. И всё же предсезонные матчи не несут в себе большой смысловой нагрузки, поэтому следят все, как правило, только за своими. Тут же тебе предлагают посмотреть на четыре любопытные команды в хорошем качестве по телевизору – не надо лезть в интернет и готовиться к приобретению очков после просмотра матча того же «Спартака» на YouTube.
К тому же, все соперники интересны. Сегодня ЦСКА забил 5 мячей литовскому «Вентспилсу», но вряд ли это может быть занимательно и сколько-нибудь показательно. Тренерский штаб «армейцев» наверняка знает, что делает, и выбирает правильного соперника под конкретную стадию подготовки, а сборы не имеют цели порадовать зрителя. Но смотреть Кубок Матч Премьер, конечно, интереснее.
Но глаза разбежались
Единственное, что ввергло в некоторое смятение – вполне себе хоккейная ротация в перерыве и по ходу второго тайма, из-за которой значительную его часть приходилось заново разбираться с расстановками, номерами, знакомиться с футболистами. По сути, уже сегодня, не дожидаясь «Зенита» и «Локомотива», в бой вступили 4 команды.
Однозначно можно сказать, что лучшей стал «Спартак» второго тайма, а худшей – «Ростов» оттуда же. Если бы Ионов забил пенальти, оценка качества игры вряд ли бы поменялась. С первым таймом всё сложнее – «Ростов» превзошёл соперника по счёту, но не по остроте. Жёлто-синим не хватало завершающей стадии атаки – основные игроки этой линии вышли после перерыва и отбегали вхолостую. Если Карпин таким образом намеревался как-то выровнять составы, чтобы не допустить резкого провала, то ничего не получилось.
«Спартак» Кононова
Дмитрий Аленичев в своё время тоже вещал программными заявлениями о возрождении спартаковских традиций и стал их заложником, когда открыл дверь автобуса для седьмого защитника в матче с «Ростовом». Олег Кононов говорит не меньше. Что сделает – вопрос. После перерыва красно-белые действительно старались воплощать в жизнь идеи главного тренера – никаких тебе бездумных навесов даже от Комбарова. «Спартак» держал мяч, играл в короткий и средний пас, комбинировал, а Ханни ещё и брал игру на себя. Правда, много моментов не создал.
Но делать выводы о превосходстве одних футболистов над другими нельзя: в первом тайме красно-белым противостоял куда более сильный состав «Ростова», во втором же команда Кононова играла во многом так, как позволял играть соперник, не вылезавший со своей половины поля и не прессинговавший.
На кого было приятно смотреть?
Принято думать, что бразильцы приезжают из отпуска с лишним весом и долго-долго набирают форму, но Луис Адриано привёз только новую причёску и желание помогать команде. Он здорово завершил сезон в паре с Зе Луишем, но и в одиночку сыграл круто. Делал всё: цеплялся за мячи и скидывал их партнёрам, наводил ужас на Песьякова, ударно исполнял стандарты. Если Адриано собирается продолжать в том же духе, то 5 млн евро из Турции «Спартаку» не так уж и нужны.
Традиционно хорош при Кононове был Ханни, сделавший оба гола. Чувство партнёров, техника, пас, готовность обыгрывать – всё при нём. Понравился и Игнатов – помимо заработанного пенальти вспомните его перевод на Глушенкова. В отличие от почти однофамильца, отлично отработал и Глушаков. Поперечных передач было много, но по факту он помог развиться той комбинации с ударом Мелкадзе, создал шикарный момент Глушенкову и забил победный. Не только благодаря Ханни, но и благодаря Максименко, отразившего пенальти. Александр с тренером вратарей всегда скрупулёзно изучает пенальтистов соперника, но до этого на взрослом уровне тащить не удавалось.
Ростовчанин Максименко берет пенальти от игрока "Ростова", а в следующей атаке ростовчанин Глушаков забивает "Ростову" победный гол.— Артем Локалов (@lokalov) January 21, 2019
Обычно-то "Спартак" получал от своих. Удивительно, но Зуев не забил, а Песьяков не взял пенальти.#СпартакРостов #КубокМатчПремьер
По первому тайму выделить кого-то, кроме Адриано, труднее. А вот у «Ростова» есть парочка фамилий…
Скопинцева можно продавать?
В старте Карпин выставил состав, близкий к основному, но налево отправил Артёма Щадина. В отличие от многих ребят, вышедших после перерыва, 26-летний латераль уже имеет небольшой опыт выступлений в премьер-лиге, а сегодня показал, что вполне способен дублировать партнёра, которого хочет приобрести «Зенит». Конечно, Скопинцев сильнее и перспективнее Щадина, но, если ростовское руководство всё же согласится продать свой самый ценный актив, то Карпину не придётся сильно менять в структуре игры. Щадин вполне способен так же активно поддерживать атаку.
«Ростов» в первом тайме был неплох прежде всего командой (за исключением отрезанных от игры нападающих). Активничал тот же Зуев, опущенный в середину поля, но от недостатка оборонительных навыков Александр часто фолил. Больше порадовал Иван Новосельцев – рыжебородый хипстер спас пустые ворота, а позже опередил Мельгарехо в борьбе за мяч и сделал такой рывок к воротам, что Кьяртанссону, проигнорировавшему Ивана, нужно было либо забивать, либо уйти с поля и не возвращаться.
Новосельцев может стать серьёзным подспорьем и точки зрения лимита, с которым у «Ростова» проблемы. Правда, теперь появились и более неприятные.
Главный итог матча для «Ростова»
Валерий Карпин ясно подвёл его в интервью: поражение вообще не важно, а вот возможная потеря Вилюша – очень даже. Потерять игрока основы на предсезонке – страшная вещь для тренера. Хорошо, что взяли Новосельцева: похоже, он займёт место в основе не благодаря паспорту, а потому что больше некому.
Кого в Самару?
«Спартак» масштабно очистился этой зимой и вряд ли будет продолжать это делать, но если вдруг Александр Шикунов захочет дополнить состав «Крыльев», могут возникнуть варианты… Ладно, это всё шутки, но кое-кто явно не повысил свои шансы на игру в основе.
Во-первых, Педро Роша – куда без него. Король предсезонок, он скрывается на скамейке, как только «Спартак» покидает информационную завесу и играет на широкую публику. На этот раз это случилось не с началом чемпионата, а уже в январе, так что бразилец начал с хорошей передачи вразрез, а закончил запоротым моментом и растворением на поле.
Во-вторых, любимый игрок тренера молодёжки Евгения Бушманова. Недавно тот прогремел на всю Россию, объяснив выбор в пользу Мелкадзе тем, что он цепляется за мячи лучше Чалова. Возможно, но сегодня Георгий был явно не столбом. Он здорово двигался и обыгрывался с партнёрами, стал главным вдохновителем лучшей комбинации матча, но по итогу у человека два загубленных момента и привезённый пенальти. Думаю, Мелкадзе свои шансы ещё получит, он не безнадёжен, но в ключевых эпизодах так играть нельзя.
В-третьих, Глушенков. Такое впечатление, что на деле он центральный защитник, которого каким-то ветром занесло в чужую штрафную – три хорошие атаки (в том числе два момента) закончились на нём.
Пожалуй, больше никто в «Спартаке» полноценным антигероем не стал. Умяров дважды обрезал, но поразил коллег положением в коллективе – только что пришедший 18-летний парень командовал всеми, включая того же Джикию.
Что до «Ростова», то Валерию Карпину на итог всё равно, но таким макаром Ионов может потерять должность пенальтиста, а Арсений Логашов – больше никогда не вернуться в центр защиты, ну проходили же уже с Макеевым.
И всё-таки здесь увлекаться не надо. «Матч ТВ» сделал многое, чтобы этот предсезонный турнир был в том числе и для зрителя, но сути не изменить – он для тренеров и их внутренней кухни. Ни этот матч, ни турнир в их видении кардинально ничего не изменят – до старта сезона ещё куча времени, спаррингов и тренировок.
Кубок Матч Премьер
1 тур
"Спартак" – "Ростов" 2:1
Голы: Кьяртанссон, 40, Луис Адриано, 58 (пенальти), Глушаков, 90+2
1 тур
"Спартак" – "Ростов" 2:1
Голы: Кьяртанссон, 40, Луис Адриано, 58 (пенальти), Глушаков, 90+2
"Спартак": Максименко, Айртон (Комбаров, 46), Джикия, Кутепов, Рассказов (Глушенков, 69), Гулиев (Глушаков, 46), Мельгарехо (Ломовицкий, 46), Умяров (Игнатов, 46), Ташаев (Ханни, 46), Луис Адриано (Маслов, 69), Роша (Мелкадзе, 46).
"Ростов": Песьяков, Новосельцев (Логашов, 46), Ингасон (Вилюш, 46, Сухомлинов, 84), Плиев (Хаджикадунич, 46), Щадин (Салетрос, 46), Паршивлюк (Осинов, 46), Гацкан (Трошечкин, 46), Зайнутдинов (Скопинцев, 46), Гулиевский (Глебов, 46), Зуев (Ионов, 46), Кьяртанссон (Сигурдарссон, 46).
Предупреждения: Гулиев, 27, Мелкадзе, 89
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Спартак»
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