Не турнир, а матч четырёх команд. Как "Спартак" победил "Ростов" в эпичной концовке

Ростовчанин Максименко берет пенальти от игрока "Ростова", а в следующей атаке ростовчанин Глушаков забивает "Ростову" победный гол.

Обычно-то "Спартак" получал от своих. Удивительно, но Зуев не забил, а Песьяков не взял пенальти.#СпартакРостов #КубокМатчПремьер