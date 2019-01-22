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Защитник "Ростова" Вилюш в первом матче "Кубка Матч Премьер" порвал крестообразные связки

Защитник "Ростова" Мацей Вилюш, получивший травму в игре "Кубка Матч Премьер" со "Спартаком" (1:2), прошел медобследование, которое выявило у 30-летнего поляка разрыв крестообразных связок.

В ближайшее время ему предстоит перенести операцию. На восстановление ему потребуется от четырех до шести месяцев.

"Клуб окажет всю возможную помощь и поддержку Мацею. Руководство, тренеский штаб, а также футболисты желают нашему защитнику скорейшего выздоровления и возвращения в строй", - говорится в сообщении "Ростова" .
Теги: Ростов Спартак Вилюш
Сегодня, 15:21
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#10  Spartacus1971   (Сегодня, 17:10)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Жаль парня.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#9  Volodia379   (Сегодня, 16:59)
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online

Кому то праздник кому то горе! Здоровья парню!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#8  nedva  Russia (Сегодня, 16:56)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья парню!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#7  Egorysche   (Сегодня, 16:40)
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online

поэтому ЦСКА и Краснодар отказались от участия в кубке. участие в турнире в самом начале сборов - это по сути самоубийство для клубов. Кроме травм (к сожалению не последних на этом турнире), эти клубы гарантировали себе попадание в функциональные ямы по ходу весеннего отрезка.
Если и проводить такой турнир, то только в конце сборов перед стартом РПЛ, тогда он будет частью подготовки и будет только во благо.
А игрока жалко...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#6  ale  Вятка (Сегодня, 16:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
ппц. скорейшего выздоровления


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#5  anonymous   (Сегодня, 16:23)
  • -4
  •  (8)

Цитата: Сибирячок
Цитата: anonymous
пздц, в товарняке кресты порвать, здоровья

Кресты можно и в сауне порвать.

если только Глушакову, я про профессиональных спортсменов говорю
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#4  safonas   (Сегодня, 16:14)
  • 0
  •  (2)

Здоровья...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#3  Батька   (Сегодня, 15:48)
  • +9
  •  (11)

да обидная травма ... без контакта с соперником ... ногу как то не так поставил ... здоровья !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 15:44)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
пздц, в товарняке кресты порвать, здоровья

Кресты можно и в сауне порвать.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 15:29)
  • +7
  •  (9)

пздц, в товарняке кресты порвать, здоровья
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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