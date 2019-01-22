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Роман Зобнин тренируется в общей группе

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин тренируется в общей группе.

Футболист не играл в первом матче товарищеского турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" против "Ростова" (2:1) и был временно переведен на индивидуальный режим подготовки.

Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 20:24
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#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:40)
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Болеет за:
«Спартак»
Рома, восстанавливайся полностью. Здоровья, спартач !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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