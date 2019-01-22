Владислав Радимов: я не понял, зачем Дзюба вынес в прессу вещи, которые должны оставаться внутри команды

Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением о поведении форварда петербургского клуба Артема Дзюбы."Артем показал свой характер и лидерские качества на чемпионате мира.Мне очень понравилось, как он повел себя, когда его отправили играть в тульский "Арсенал". Он стиснул зубы и доказал. Он из той истории замечательно вышел.Я не понял только, зачем он вынес в прессу вещи, которые должны оставаться внутри команды. Тем более он – капитан сборной, был капитаном в "Зените".Считаю, что уж капитан-то точно должен такие вопросы решать в коллективе, без лишней огласки. Когда я был капитаном команды, а потом после меня Толя Тимощук, так оно и было.На суд общественности ничего не вылезало, за исключением, пожалуй, совсем уж одиозных событий типа драки Радимов – Риксен и отчисления из отеля с переводом временно в дубль Андрея Аршавина, Игоря Денисова и Александра Анюкова. Тут уж деваться некуда было.Но очень многие серьезные вещи мы решали внутри команды. Я бы так и посоветовал Дзюбе. Уж не знаю, нужны ли ему мои советы, хотя у нас хорошие отношения", – сказал Радимов.