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Владислав Радимов: я не понял, зачем Дзюба вынес в прессу вещи, которые должны оставаться внутри команды

Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением о поведении форварда петербургского клуба Артема Дзюбы.

"Артем показал свой характер и лидерские качества на чемпионате мира.

Мне очень понравилось, как он повел себя, когда его отправили играть в тульский "Арсенал". Он стиснул зубы и доказал. Он из той истории замечательно вышел.

Я не понял только, зачем он вынес в прессу вещи, которые должны оставаться внутри команды. Тем более он – капитан сборной, был капитаном в "Зените".

Считаю, что уж капитан-то точно должен такие вопросы решать в коллективе, без лишней огласки. Когда я был капитаном команды, а потом после меня Толя Тимощук, так оно и было.

На суд общественности ничего не вылезало, за исключением, пожалуй, совсем уж одиозных событий типа драки Радимов – Риксен и отчисления из отеля с переводом временно в дубль Андрея Аршавина, Игоря Денисова и Александра Анюкова. Тут уж деваться некуда было.

Но очень многие серьезные вещи мы решали внутри команды. Я бы так и посоветовал Дзюбе. Уж не знаю, нужны ли ему мои советы, хотя у нас хорошие отношения", – сказал Радимов.

"Спорт день за днем"
Теги: Радимов Дзюба Зенит
Сегодня, 21:56
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(1)
#3  нетрал   (Сегодня, 22:46)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
язык у него дзюбы как помело ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#2  Даден Баден   (Сегодня, 22:08)
  • -1
  •  (11)

Цитата: XUMKA
И что он ляпнул ?

Он не ляпнул. Он ВЫНЕС. Опять, поди, кошелек из раздевалки
Регистрация: -- [жалоба]
#1  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 22:06)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Химки»
И что он ляпнул ?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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