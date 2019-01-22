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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Томаров занял пост старшего тренера школы "Уфы"
Специалист Сергей Томаров, ранее получивший тренерскую лицензию категории Pro, занял пост старшего тренера школы клуба "Уфа", сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, Томаров был отправлен в отставку с поста главного тренера "Уфы" 7 ноября текущего года, после чего возглавил аналитический отдел уфимского клуба. Позже в должности наставника "Уфы" был утверждён бывший помощник Томарова - Дмитрий Кириченко.
Напомним, Томаров был отправлен в отставку с поста главного тренера "Уфы" 7 ноября текущего года, после чего возглавил аналитический отдел уфимского клуба. Позже в должности наставника "Уфы" был утверждён бывший помощник Томарова - Дмитрий Кириченко.
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