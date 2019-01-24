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Игрок "Анжи" Чайковский вернулся в "Зарю"

Полузащитник Игорь Чайковский вернулся из "Анжи" в "Зарю", сообщила пресс-служба махачкалинцев.

Последние 1,5 года Игорь провел в "Анжи". В этом сезоне 27-летний хавбек сыграл 12 матчей в РПЛ.

В составе "Зари" Чайковский ранее провел 104 матча и забил 2 гола.
Теги: Анжи Заря
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