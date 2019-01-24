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Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов может продолжить карьеру в Польше

По данным Sport24, нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов может сменить клубную прописку до конца января.

Среди различны вариантов рассматривается аренда в польский "Лех". Сейчас клубы ведут переговоры.
Теги: ЦСКА Жамалетдинов Лех
Сегодня, 15:22
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(1)
#4  Terdsa   (Сегодня, 15:59)
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Аренда хороший вариант. А в ЦСКА японец повыходит ( может попрет) . да и молодой малиец или кто там не помню может подтянется
Регистрация: 23.01.2019 [жалоба]
#3  томас   (Сегодня, 15:42)
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Хороший вариант. Жаме уже 21 год, а он все еще игрок на замену. Таким и останется в ближайшее время.

А в Лехе может стать основным. Талант есть, техника. Не хватает уверенности и куража.


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 15:31)
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
вопрос только - трансфер или аренда
пока он уступает Чалову. а в оттяжке или на фланге от него пользы и вовсе нет


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  CSKA_Best   (Сегодня, 15:28)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
поляки в твиттере пишут что уже договорились
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
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