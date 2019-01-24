Фанат "Спартака", который напал на Глушакова, намерен обратиться в ЕСПЧ

Мирослав Голунов, болельщик, который выбежал на поле на 70-й минуте матча Лиги Европы "Спартак" – "Рапид" (0:2) и направился к хавбеку красно-белых Денису Глушакову, не смог опротестовать решение суда о запрете ему в течение пяти лет посещать спортивные мероприятия. В то же время он добавил, что будет обращаться в Европейский суд по правам человека.– 14 января суд отклонил нашу апелляцию, – начал Голунов. – Почему? Судья обратил внимание на то, что у меня и до этого были штрафы. То есть не очень хорошая кредитная история. Теперь буду обращаться в ЕСПЧ.– Нет, с ним я не общался.– Да, из-за шумихи меня попросили оттуда. Но сейчас уже все нормально, нашел новую.– Пока ничего не знаю. Слышал, что они его будут подавать по месту регистрации, но пока мне ничего не приходило.– Нет, я ни с кем не говорил.