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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Фанат "Спартака", который напал на Глушакова, намерен обратиться в ЕСПЧ
Мирослав Голунов, болельщик, который выбежал на поле на 70-й минуте матча Лиги Европы "Спартак" – "Рапид" (0:2) и направился к хавбеку красно-белых Денису Глушакову, не смог опротестовать решение суда о запрете ему в течение пяти лет посещать спортивные мероприятия. В то же время он добавил, что будет обращаться в Европейский суд по правам человека.
– 14 января суд отклонил нашу апелляцию, – начал Голунов. – Почему? Судья обратил внимание на то, что у меня и до этого были штрафы. То есть не очень хорошая кредитная история. Теперь буду обращаться в ЕСПЧ.
– Кафельников вас поддерживает финансово с этими судами?
– Нет, с ним я не общался.
– Вы из-за этой истории потеряли работу, верно?
– Да, из-за шумихи меня попросили оттуда. Но сейчас уже все нормально, нашел новую.
– Что с иском, который "Спартак" хочет выдвинуть против вас, чтобы вы заплатили штраф, возложенный на клуб по итогам того матча?
– Пока ничего не знаю. Слышал, что они его будут подавать по месту регистрации, но пока мне ничего не приходило.
– С вами контактировал кто-то из представителей "Спартака", чтобы урегулировать эту ситуацию?
– Нет, я ни с кем не говорил.
"Спорт-Экспресс"
– 14 января суд отклонил нашу апелляцию, – начал Голунов. – Почему? Судья обратил внимание на то, что у меня и до этого были штрафы. То есть не очень хорошая кредитная история. Теперь буду обращаться в ЕСПЧ.
– Кафельников вас поддерживает финансово с этими судами?
– Нет, с ним я не общался.
– Вы из-за этой истории потеряли работу, верно?
– Да, из-за шумихи меня попросили оттуда. Но сейчас уже все нормально, нашел новую.
– Что с иском, который "Спартак" хочет выдвинуть против вас, чтобы вы заплатили штраф, возложенный на клуб по итогам того матча?
– Пока ничего не знаю. Слышал, что они его будут подавать по месту регистрации, но пока мне ничего не приходило.
– С вами контактировал кто-то из представителей "Спартака", чтобы урегулировать эту ситуацию?
– Нет, я ни с кем не говорил.
"Спорт-Экспресс"
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