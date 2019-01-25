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Хетаг Хосонов продолжит карьеру в "Тамбове"

Автор победного гола в матче за Суперкубок России — 2018 Хетаг Хосонов продолжит карьеру в футбольном клубе "Тамбов", сообщает пресс-служба ЦСКА.

Лидер ФНЛ арендует футболиста до окончания сезона-2018/19.

Хетаг — выпускник ДЮСШ ПФК ЦСКА, за основную команду в нынешнем сезоне провел 8 матчей, забив 1 гол.
Теги: Хосонов ЦСКА Тамбов
Сегодня, 10:35
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#3  томас   (Сегодня, 11:29)
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online

Цитата: Gor68
Потерпи немного - корреспонденты "СЭ" глаза протрут, и всё будет


Да местные тоже еще не проснулись)) Здесь новости на полдня как правило запаздывают. Может к вечеру и про норвега напишут)))


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#2  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 11:20)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: pikaldi
Вот это новость ...а то все заждались.

Понимаю, ты-то ждешь другие новости: во сколько проснулся Глушаков, чем позавтракал Комбаров... smile Потерпи немного - корреспонденты "СЭ" глаза протрут, и всё будет. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#1  pikaldi  voronezh (Сегодня, 11:15)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот это новость ...а то все заждались. .ХаштегТамбов наш
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
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