Артем Дзюба в основе "Зенита" на матч со "Спартаком"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
Зенит (Россия)
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
Спартак (Россия)
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
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"Зенит" объявил стартовый состав на матч против "Спартака" в рамках турнира в Катаре "Фонбет Кубок Матч Премьер".
"Зенит": Кержаков – Жирков, Нету, Маммана, Смольников – Шатов, Эрнани, Маркизио, Кузяев – Дриусси, Дзюба.
Запасные: Лунев, Рыбиков, Анюков, Терентьев, Мевля, Иванович, Набиуллин, Скроботов, Краневиттер, Паредес, Оздоев, Ригони, Мак, Мусаев, Заболотный.
"Зенит": Кержаков – Жирков, Нету, Маммана, Смольников – Шатов, Эрнани, Маркизио, Кузяев – Дриусси, Дзюба.
Запасные: Лунев, Рыбиков, Анюков, Терентьев, Мевля, Иванович, Набиуллин, Скроботов, Краневиттер, Паредес, Оздоев, Ригони, Мак, Мусаев, Заболотный.
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