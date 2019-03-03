РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Зенит (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Зенит1 - 209.12.18Рубин

Спартак (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Новости партнеров

Артем Дзюба в основе "Зенита" на матч со "Спартаком"

"Зенит" объявил стартовый состав на матч против "Спартака" в рамках турнира в Катаре "Фонбет Кубок Матч Премьер".

"Зенит": Кержаков – Жирков, Нету, Маммана, Смольников – Шатов, Эрнани, Маркизио, Кузяев – Дриусси, Дзюба.

Запасные: Лунев, Рыбиков, Анюков, Терентьев, Мевля, Иванович, Набиуллин, Скроботов, Краневиттер, Паредес, Оздоев, Ригони, Мак, Мусаев, Заболотный.
Теги: Дзюба Зенит Спартак
Сегодня, 17:26
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#1  Кир Мяс   (Сегодня, 17:30)
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лишь бы никого опять не поломал
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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