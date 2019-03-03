РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
полная таблица

Локомотив (Россия)

Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург

Ростов (Россия)

Енисей03.03.19Ростов
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов

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"Локомотив" обыграл "Ростов" в серии пенальти

"Локомотив" в серии пенальти победил "Ростов" в матче "Фонбет Кубка Матч Премьер" (1:1, пенальти - 4:3).

Кубок Матч Премьер

1 тур

"Ростов" – "Локомотив" 1:1

Голы: Кьяртанссон, 56 - Баринов, 47.

"Ростов": Абаев, Паршивлюк (Логашов, 46), Ингасон (Плиев, 46), Сигурдссон (Хаджикадунич, 46), Новосельцев (Осинов, 68), Гацкан (Глебов, 46), Зуев (Ерёменко, 60), Салетрос (Трошечкин, 60), Щадин (Скопинцев, 46), Шомуродов (Ионов, 69), Кьяртанссон (Сигурдарсон, 60.

"Локомотив": 1-й тайм - Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Игнатьев, Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Фарфан, Смолов. 2-й тайм: Коченков, Лысов, Идову, Михалик (Лапшов, 88), Хеведес, Баринов, Тарасов, Жемалетдинов, Тугарев, Миронов, Эдер.

Предупреждения: Хёведес, 58.
Теги: Локомотив Ростов
Сегодня, 23:29
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 23:37)
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Болеет за:
«Локомотив»
Хороший результат для Локо, поборемся с Спартаком за кубок.
Ростов это конечно не Зенит катарского розлива, первый тайм был уровня соревновательности РПЛ.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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