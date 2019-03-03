Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
Локомотив (Россия)
|Локомотив
|03.03.19
|Крылья
Советов
|Локомотив
|2 - 108.12.18
|Оренбург
Ростов (Россия)
|Енисей
|03.03.19
|Ростов
|Крылья
Советов
|1 - 008.12.18
|Ростов
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"Локомотив" обыграл "Ростов" в серии пенальти
"Локомотив" в серии пенальти победил "Ростов" в матче "Фонбет Кубка Матч Премьер" (1:1, пенальти - 4:3).
Кубок Матч Премьер
1 тур
"Ростов" – "Локомотив" 1:1
Голы: Кьяртанссон, 56 - Баринов, 47.
"Ростов": Абаев, Паршивлюк (Логашов, 46), Ингасон (Плиев, 46), Сигурдссон (Хаджикадунич, 46), Новосельцев (Осинов, 68), Гацкан (Глебов, 46), Зуев (Ерёменко, 60), Салетрос (Трошечкин, 60), Щадин (Скопинцев, 46), Шомуродов (Ионов, 69), Кьяртанссон (Сигурдарсон, 60.
"Локомотив": 1-й тайм - Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Игнатьев, Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Фарфан, Смолов. 2-й тайм: Коченков, Лысов, Идову, Михалик (Лапшов, 88), Хеведес, Баринов, Тарасов, Жемалетдинов, Тугарев, Миронов, Эдер.
Предупреждения: Хёведес, 58.
Кубок Матч Премьер
1 тур
"Ростов" – "Локомотив" 1:1
Голы: Кьяртанссон, 56 - Баринов, 47.
"Ростов": Абаев, Паршивлюк (Логашов, 46), Ингасон (Плиев, 46), Сигурдссон (Хаджикадунич, 46), Новосельцев (Осинов, 68), Гацкан (Глебов, 46), Зуев (Ерёменко, 60), Салетрос (Трошечкин, 60), Щадин (Скопинцев, 46), Шомуродов (Ионов, 69), Кьяртанссон (Сигурдарсон, 60.
"Локомотив": 1-й тайм - Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Игнатьев, Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Фарфан, Смолов. 2-й тайм: Коченков, Лысов, Идову, Михалик (Лапшов, 88), Хеведес, Баринов, Тарасов, Жемалетдинов, Тугарев, Миронов, Эдер.
Предупреждения: Хёведес, 58.
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