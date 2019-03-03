ЦСКА (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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Арнор Сигурдссон пропускает тренировку ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон пропускает первый день второго сбора команды из-за пищевой токсикоинфекции.

Армейцы после нескольких выходных дней в субботу отправились на второй учебно-тренировочный сбор в Испанию. Он также пройдет Кампоаморе с 26 января по 7 февраля.

ПФК ЦСКА
Теги: Сигурдссон ЦСКА
Сегодня, 18:26
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11
(1)
#11  Frankenstein   (Сегодня, 19:35)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
Цитата: Frankenstein

Есть конкретные примеры

.

примеров нет,значит звездабол.Привет Вагнеру,который за столько лет в Цска не удоистолся прощального матча в майке Цска,вот где свинство то.
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#10  Волжанин   (Сегодня, 19:21)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein

Есть конкретные примеры

Дебилу объяснять последствия болезни гепатитом, впустую тратить время.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#9  Frankenstein   (Сегодня, 19:18)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
Ты скажи это ребятам, которым из-за жадности Федуна пришлось поставить крест на спортивной карьере.

Есть конкретные примеры или так пукнул?Так скажи спасибо Гинеру который ни одного прощального матча полноценного не провел ни одной своей легенде,а из всех выжимал соки и выкидывал на улицу smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#8  Волжанин   (Сегодня, 19:15)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
специальный фонд откры

Ты скажи это ребятам, которым из-за жадности Федуна пришлось поставить крест на спортивной карьере.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#7  Frankenstein   (Сегодня, 19:08)
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
Федун вообще детей травит

так травит,что специальный фонд открыл,вашему куркулю такое в страшном сне не приснится))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#6  Волжанин   (Сегодня, 19:05)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Гинер даже на еде экономит

Федун вообще детей травит
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Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#5  Frankenstein   (Сегодня, 19:03)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Старк
Так о тебе и речь. Ты наш ассенизатор

еще раз говорю,у вас для этих целей на довольствии у Гинера,специально обученные люди,хотя и говночисты наверно скоро сбегут с такими тенденциями))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#4  Старк   (Сегодня, 18:59)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Так о тебе и речь. Ты наш ассенизатор smile
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Сегодня, 18:53)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Старк
А ты за толчками смотрящий

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон пропускает первый день второго сбора команды из-за пищевой токсикоинфекции.

у вас есть для этого специально обученные люди
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  Старк   (Сегодня, 18:51)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
А ты за толчками смотрящий. Свиноассенизатор laughing
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#1  Frankenstein   (Сегодня, 18:33)
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Арнор Сигурдссон пропускает первый день второго сбора команды из-за пищевой токсикоинфекции.

Гинер даже на еде экономит,вот уже викинг с гнезда не слазит))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
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