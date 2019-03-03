Локомотив (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Анжи10.03.19Локомотив
Сыгранные
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Антон Миранчук: со Смоловым даже сейчас остаётся недопонимание

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отметил, что продолжает налаживать контакт с нападающим московской команды Фёдором Смоловым.

"Налаживается ли взаимодействие со Смоловым? Думаю, эти сборы как раз и должны помочь в этом окончательно. Мы же раньше только в сборной России пересекались, а в ходе сезона времени не хватало, чтобы привыкнуть друг к другу. Даже сейчас остаётся какое-то недопонимание. Это нормально, впереди еще два сбора. Точно найдем общий язык. Федя — грамотный игрок, отличный парень. Проблем быть не должно", - цитирует Миранчука "Чемпионат.сом".
Теги: Миранчук Антон Смолов Локомотив
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