Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Михаил Игнатов: моя цель - стать лидером "Спартака" и получить 10-й номер

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов рассказал о конкуренции и целях работы в московской команде.

"Боюсь ли конкуренции в "Спартаке"? Почему я должен бояться? Само собой, хочется играть. Если буду сильнее, то и буду играть. Конкуренция — это всегда хорошо. Нужно просто делать от себя все зависящее.

Было приятно узнать, что я первый игрок "Спартака", рождённый в 2000 году, кто забил за клуб в официальном матче. Но нужно ещё работать и работать, чтобы стать лидером команды. Безусловно, моя цель — стать лидером "Спартака". И получить со временем десятый номер", - цитирует Игнатова "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак Игнатов
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#2  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 17:17)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Желаю скорее добиться поставленной цели!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 17:05)
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Болеет за:
«Спартак»
Дерзай парень,наша молодые лучшие в РПЛ.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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