В Инстаграме Кокорина появилась запись про сбор подписей в поддержку братьев

Дорогие Друзья! С 28 января по 6 февраля в городе Санкт-Петербург будет проходить сбор подписей в поддержку братьев Кокориных, не оставайся в стороне ты нужен нам, ведь вместе мы НЕ ПОБЕДИМЫ! #СашаМыСТобой #Кокоринцы Место сбора подписей: Санкт-Петербург, Невский проспект д.54(Кофейня#1) ; Так же подписать Петицию в поддержку наших ребят можно будет на Московском, Ладожском, Балтийском,Финляндском и Витебском вокзалах с 10:00 до 20:00 у входа на вокзалы у наших #Кокоринцев (их ни с кем не перепутайте!) По всем вопросам пишем в директ: @shumilin_charming