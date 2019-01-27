Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
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В Инстаграме Кокорина появилась запись про сбор подписей в поддержку братьев
В Инстаграме нападающего "Зенита" Александра Кокорина появился пост о сборе подписей в поддержку братьев Кокориных.
Напомним, Кокорин вместе с младшим братом Кириллом и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым находятся под стражей в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы.
"Не оставайся в стороне ты нужен нам, ведь вместе мы непобедимы!" – написано в Инстаграме Кокорина.
Напомним, Кокорин вместе с младшим братом Кириллом и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым находятся под стражей в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы.
"Не оставайся в стороне ты нужен нам, ведь вместе мы непобедимы!" – написано в Инстаграме Кокорина.
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Дорогие Друзья! С 28 января по 6 февраля в городе Санкт-Петербург будет проходить сбор подписей в поддержку братьев Кокориных, не оставайся в стороне ты нужен нам, ведь вместе мы НЕ ПОБЕДИМЫ! #СашаМыСТобой #Кокоринцы Место сбора подписей: Санкт-Петербург, Невский проспект д.54(Кофейня#1) ; Так же подписать Петицию в поддержку наших ребят можно будет на Московском, Ладожском, Балтийском,Финляндском и Витебском вокзалах с 10:00 до 20:00 у входа на вокзалы у наших #Кокоринцев (их ни с кем не перепутайте!) По всем вопросам пишем в директ: @shumilin_charming
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