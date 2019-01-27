РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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В Инстаграме Кокорина появилась запись про сбор подписей в поддержку братьев

В Инстаграме нападающего "Зенита" Александра Кокорина появился пост о сборе подписей в поддержку братьев Кокориных.

Напомним, Кокорин вместе с младшим братом Кириллом и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым находятся под стражей в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы.

"Не оставайся в стороне ты нужен нам, ведь вместе мы непобедимы!" – написано в Инстаграме Кокорина.

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Дорогие Друзья! С 28 января по 6 февраля в городе Санкт-Петербург будет проходить сбор подписей в поддержку братьев Кокориных, не оставайся в стороне ты нужен нам, ведь вместе мы НЕ ПОБЕДИМЫ! #СашаМыСТобой #Кокоринцы Место сбора подписей: Санкт-Петербург, Невский проспект д.54(Кофейня#1) ; Так же подписать Петицию в поддержку наших ребят можно будет на Московском, Ладожском, Балтийском,Финляндском и Витебском вокзалах с 10:00 до 20:00 у входа на вокзалы у наших #Кокоринцев (их ни с кем не перепутайте!) По всем вопросам пишем в директ: @shumilin_charming

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Теги: Кокорин
Сегодня, 17:40
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(3)
#8  ШаХерезада   (Сегодня, 19:46)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Barmaley
А всех подписантов вывести на Арбат и отпиндить табуретками.

Вот-вот. Просто - вот по какой причине в принципе он не должен сидеть? Хоть одна причина? Напомню, помимо того, что его посадили за вообще рецидив - два случая хулиганства, причем группой, так он и до этого неоднократно к админке привлекался. И никакого раскаяния - не демонстрирует. По уму, его должны закрыть просто на максимальный срок.


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Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#7  Barmaley   (Сегодня, 19:33)
  • +4
  •  (4)
online

Кокорина выпустить. А всех подписантов вывести на Арбат и отпиндить табуретками. heart_eyes
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#6  кацо  sirop4ik (Сегодня, 19:20)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
может ещё всероссийское голосование провести? и почему только их освободить хотят? остальные фигуранты не в счёт?
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#5  ШаХерезада   (Сегодня, 19:19)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кстати, а в руке у него вазелин? stuck_out_tongue_winking_eye Ко-ко-ко регулярно порен


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Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#4  Роман Евсеенко   (Сегодня, 19:15)
  • -4
  •  (4)

Egorysche,
ШаХерезада,
casabl,
Идиоты
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
#3  casabl   (Сегодня, 18:35)
  • +1
  •  (3)

да сидите, уж. От вас ни пользы . ни вреда. Типа- по закону.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#2  ШаХерезада   (Сегодня, 18:05)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Egorysche
Свободу попугаям!

В данном случае - попу-геям. Или, учитывая статью - бакланам


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Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#1  Egorysche   (Сегодня, 17:42)
  • +5
  •  (11)

Свободу попугаям! laughing
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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