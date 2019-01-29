Вест Хэм (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
8 Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер  23 31
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Вулверхэмптон22:4529.01.19Вест Хэм
Вест Хэм04.02.19Ливерпуль
Сыгранные
Борнмут2 - 019.01.19Вест Хэм
Вест Хэм1 - 012.01.19Арсенал

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Федор Смолов: очень жалею, что не перешел в европейский клуб до ЧМ-2018

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов рассказал о том, в какие команды мог перейти перед чемпионатом мира-2018.

"Если бы мне предлагали в "Реале" играть, я бы перешел. Мой агент единожды говорил с их спортивным директором. Не знаю, что спрашивали, не углублялся. Подробностями не интересовался. Дошло бы до конкретики — я был бы осведомлен и участвовал бы.

Реально было с Дортмундом. Не перешел только из-за того, что там поменялся тренер. И "Вест Хэм» год назад, перед ЧМ. Жалею, что не перешел. Но у меня была травма весь отпуск. Болела нога. Прикинул: мне нужно восстановиться месяц, набрать форму. Перехожу в совершенно другой чемпионат, с другими скоростями. Вышел, не забил, меня перестали выпускать — и я приезжаю на ЧМ совершенно не в форме", — рассказал Смолов в видеоблоге Ксении Собчак на YouTube.
Теги: Смолов Реал Вест Хэм
Сегодня, 15:27
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#1  Мишке   (Сегодня, 15:32)
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Зря Смолов отказал Реалу(((


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мишке братское серце ат души в душу жызнь
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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