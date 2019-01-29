Федор Смолов: очень жалею, что не перешел в европейский клуб до ЧМ-2018

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Вест Хэм (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|...
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер
|23
|31
|10
|Вест Хэм
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|...
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
|Предстоящие
|Вулверхэмптон
|22:4529.01.19
|Вест Хэм
|Вест Хэм
|04.02.19
|Ливерпуль
|Сыгранные
|Борнмут
|2 - 019.01.19
|Вест Хэм
|Вест Хэм
|1 - 012.01.19
|Арсенал
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:06
Смолов: у меня нет никакой зависти к Дзюбе, будь я тренером - сам бы предпочел Артема себе на ЧМ (3)
Смолов: у меня нет никакой зависти к Дзюбе, будь я тренером - сам бы предпочел Артема себе на ЧМ (3)
13:15
В Беларуси готовы не считать легионерами игроков из России и Казахстана при встречных уступках (3)
В Беларуси готовы не считать легионерами игроков из России и Казахстана при встречных уступках (3)
12:50
"Ювентус" во вчерашнем матче с "Лацио" ни разу не ударил по воротам в 1-м тайме. Это произошло впервые за 14 лет
"Ювентус" во вчерашнем матче с "Лацио" ни разу не ударил по воротам в 1-м тайме. Это произошло впервые за 14 лет
11:13
Владелец "Ноттс Каунти" случайно выложил в твиттер фото пениса. Из-за этого он продает клуб (5)
Владелец "Ноттс Каунти" случайно выложил в твиттер фото пениса. Из-за этого он продает клуб (5)
09:26
Адвокат Мамаева: в камерах нет отопления. Спать приходится в свитерах, еще и форточки открывают (10)
Адвокат Мамаева: в камерах нет отопления. Спать приходится в свитерах, еще и форточки открывают (10)
05:20
Массимилиано Аллегри: такое чувство, что в первом тайме игроки "Ювентуса" были в разных футболках
Массимилиано Аллегри: такое чувство, что в первом тайме игроки "Ювентуса" были в разных футболках
Федор Смолов: очень жалею, что не перешел в европейский клуб до ЧМ-2018
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов рассказал о том, в какие команды мог перейти перед чемпионатом мира-2018.
"Если бы мне предлагали в "Реале" играть, я бы перешел. Мой агент единожды говорил с их спортивным директором. Не знаю, что спрашивали, не углублялся. Подробностями не интересовался. Дошло бы до конкретики — я был бы осведомлен и участвовал бы.
Реально было с Дортмундом. Не перешел только из-за того, что там поменялся тренер. И "Вест Хэм» год назад, перед ЧМ. Жалею, что не перешел. Но у меня была травма весь отпуск. Болела нога. Прикинул: мне нужно восстановиться месяц, набрать форму. Перехожу в совершенно другой чемпионат, с другими скоростями. Вышел, не забил, меня перестали выпускать — и я приезжаю на ЧМ совершенно не в форме", — рассказал Смолов в видеоблоге Ксении Собчак на YouTube.
"Если бы мне предлагали в "Реале" играть, я бы перешел. Мой агент единожды говорил с их спортивным директором. Не знаю, что спрашивали, не углублялся. Подробностями не интересовался. Дошло бы до конкретики — я был бы осведомлен и участвовал бы.
Реально было с Дортмундом. Не перешел только из-за того, что там поменялся тренер. И "Вест Хэм» год назад, перед ЧМ. Жалею, что не перешел. Но у меня была травма весь отпуск. Болела нога. Прикинул: мне нужно восстановиться месяц, набрать форму. Перехожу в совершенно другой чемпионат, с другими скоростями. Вышел, не забил, меня перестали выпускать — и я приезжаю на ЧМ совершенно не в форме", — рассказал Смолов в видеоблоге Ксении Собчак на YouTube.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.