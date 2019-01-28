РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Федор Смолов: если бы я был рядом с Кокориным и Мамаевым, ничего бы не случилось

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов в интервью Ксении Собчак на YouTube высказался о скандале с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, который сейчас находятся в СИЗО.

"Они абсолютно виноваты и точно должны получить наказание. Это сто процентов. Говорю это несмотря на дружбу. Я считаю это наказание слишком необоснованным, суровыми жестоком по отношению к ним. Я дружу больше с Пашей и знаю всю ситуацию. Поэтому мне, конечно, жалко. Не нужно устраивать из этого показательную порку. Если бы там не было фамилий Кокорина, Мамаева и Пака, то скорее всего, наказание было бы совсем другим. Просто решили показать, что у нас в стране с власть имущими шутки плохи. Верю, что если бы я находился с ними, то ничего бы не произошло", - сказал Смолов.
Теги: Смолов Кокорин Мамаев
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