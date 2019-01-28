РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Адвокат Кокорина: шансы, что футболистов отпустят 8 февраля, есть, если будут разумно и адекватно подходить к этому вопросу

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, что не уверен, будет ли продлен срок содержания футболиста под стражей.

– Вы уверены, что продлят срок содержания под стражей?

– На 100 процентов не уверен. Все-таки представление о здравом смысле у меня сохраняется в какой-то части, но, скорее всего, срок продлят.

– Есть вероятность, что могут не продлить?

– Есть. Если здравый смысл восторжествует, то не продлят. Но судя по обвинению, все от этого далеки.

– Вы ознакомились с материалами дела?

– Да нет. Не приступали даже.

– Шансов на то, что футболистов отпустят 8 февраля, нет?

– Шансы есть, если будут разумно и адекватно подходить к этому вопросу. А если как обычно, то их нет. Вы поймите, никого же не наказывают. Есть известное дело Эрика Китуашвили ("Давидычу". – Прим.). Все постановления Тверского, Московского городского судов за два с половиной года признаны Европейским судом, а потом президиумом Верховного суда РФ, незаконными. То есть человека незаконно держали под стражей – судьи, прокуроры, следователи. Вы думаете, кто-то за это понес или понесет ответственность? Да ничего подобного! А это ведь состав преступления. Поэтому о чем тут говорить?

Если бы хоть кто-то чувствовал хоть какую-то ответственность за свои действия, то, естественно, никто ничего бы не продлевал и не избирал. Приведу пример. До 2003 года прокуроры отметали 30 процентов таких же ходатайств следователя, потому что чувствовали ответственность за незаконное удержание под стражей. А сейчас 99,9 процента ходатайств благополучно проходят. Законно или незаконно, всем наплевать.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин
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