Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
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Адвокат Кокорина: шансы, что футболистов отпустят 8 февраля, есть, если будут разумно и адекватно подходить к этому вопросу
Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, что не уверен, будет ли продлен срок содержания футболиста под стражей.
– Вы уверены, что продлят срок содержания под стражей?
– На 100 процентов не уверен. Все-таки представление о здравом смысле у меня сохраняется в какой-то части, но, скорее всего, срок продлят.
– Есть вероятность, что могут не продлить?
– Есть. Если здравый смысл восторжествует, то не продлят. Но судя по обвинению, все от этого далеки.
– Вы ознакомились с материалами дела?
– Да нет. Не приступали даже.
– Шансов на то, что футболистов отпустят 8 февраля, нет?
– Шансы есть, если будут разумно и адекватно подходить к этому вопросу. А если как обычно, то их нет. Вы поймите, никого же не наказывают. Есть известное дело Эрика Китуашвили ("Давидычу". – Прим.). Все постановления Тверского, Московского городского судов за два с половиной года признаны Европейским судом, а потом президиумом Верховного суда РФ, незаконными. То есть человека незаконно держали под стражей – судьи, прокуроры, следователи. Вы думаете, кто-то за это понес или понесет ответственность? Да ничего подобного! А это ведь состав преступления. Поэтому о чем тут говорить?
Если бы хоть кто-то чувствовал хоть какую-то ответственность за свои действия, то, естественно, никто ничего бы не продлевал и не избирал. Приведу пример. До 2003 года прокуроры отметали 30 процентов таких же ходатайств следователя, потому что чувствовали ответственность за незаконное удержание под стражей. А сейчас 99,9 процента ходатайств благополучно проходят. Законно или незаконно, всем наплевать.
"Спорт-Экспресс"
– Вы уверены, что продлят срок содержания под стражей?
– На 100 процентов не уверен. Все-таки представление о здравом смысле у меня сохраняется в какой-то части, но, скорее всего, срок продлят.
– Есть вероятность, что могут не продлить?
– Есть. Если здравый смысл восторжествует, то не продлят. Но судя по обвинению, все от этого далеки.
– Вы ознакомились с материалами дела?
– Да нет. Не приступали даже.
– Шансов на то, что футболистов отпустят 8 февраля, нет?
– Шансы есть, если будут разумно и адекватно подходить к этому вопросу. А если как обычно, то их нет. Вы поймите, никого же не наказывают. Есть известное дело Эрика Китуашвили ("Давидычу". – Прим.). Все постановления Тверского, Московского городского судов за два с половиной года признаны Европейским судом, а потом президиумом Верховного суда РФ, незаконными. То есть человека незаконно держали под стражей – судьи, прокуроры, следователи. Вы думаете, кто-то за это понес или понесет ответственность? Да ничего подобного! А это ведь состав преступления. Поэтому о чем тут говорить?
Если бы хоть кто-то чувствовал хоть какую-то ответственность за свои действия, то, естественно, никто ничего бы не продлевал и не избирал. Приведу пример. До 2003 года прокуроры отметали 30 процентов таких же ходатайств следователя, потому что чувствовали ответственность за незаконное удержание под стражей. А сейчас 99,9 процента ходатайств благополучно проходят. Законно или незаконно, всем наплевать.
"Спорт-Экспресс"
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