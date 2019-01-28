Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|24
|47
|2
|Томь
|24
|46
|3
|Авангард
|24
|42
|4
|Чертаново
|24
|38
|5
|Нижний Новгород
|24
|38
|6
|Сочи
|24
|38
|...
|20
|Зенит-2
|24
|8
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|...
|16
|Енисей
|17
|10
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Полузащитник "Авангарда" Акбашев перешел в "Рубин"
Полузащитник Роман Акбашев подписал контракт с "Рубином" до мая 2022 года.
Выступал за команды "КАМАЗ", кировское "Динамо", "Волгарь" и "Авангард".
В текущем сезоне в 23 матчах за "Авангард" футболист забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.
ФК "Рубин"
Выступал за команды "КАМАЗ", кировское "Динамо", "Волгарь" и "Авангард".
В текущем сезоне в 23 матчах за "Авангард" футболист забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.
ФК "Рубин"
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