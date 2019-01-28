Полузащитник "Авангарда" Акбашев перешел в "Рубин"

Полузащитник Роман Акбашев подписал контракт с "Рубином" до мая 2022 года.Выступал за команды "КАМАЗ", кировское "Динамо", "Волгарь" и "Авангард".В текущем сезоне в 23 матчах за "Авангард" футболист забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.