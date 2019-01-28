ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
...
20 Зенит-2 24 8
полная таблица

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
...
16 Енисей 17 10
полная таблица

Новости партнеров

Полузащитник "Авангарда" Акбашев перешел в "Рубин"

Полузащитник Роман Акбашев подписал контракт с "Рубином" до мая 2022 года.

Выступал за команды "КАМАЗ", кировское "Динамо", "Волгарь" и "Авангард".

В текущем сезоне в 23 матчах за "Авангард" футболист забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.

ФК "Рубин"
Теги: Авангард Рубин
Сегодня, 21:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.