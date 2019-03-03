РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Ростов (Россия)

Енисей03.03.19Ростов
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов

Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Новости партнеров

Ивелин Попов: обиды на "Спартак" нет

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов после поражения в рамках 3-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита" (0:5) прокомментировал переход в новый клуб и отношения со "Спартаком".

– Скучаете по "Спартаку"?

– У меня уже новая команда. Какие могут быть вопросы? В "Спартаке" остались коллеги, у нас хорошие отношения. Но у меня новый путь, новая жизнь, новая команда, – сказал Попов.

– Забить "Спартаку" будет принципиальным вопросом?

– Нет, ничего принципиального не будет. Я провел очень хороший период моей карьеры в "Спартаке". Никакой обиды, ничего такого. Это – футбол, это жизнь.

– Если забьете "Спартаку", будете праздновать?

– Думаю, нет.

– Но все-таки это будет особый матч? Бывшие партнеры…

– Ничего особого не будет. Я семь лет в России. Если проводит особо каждый матч, где играют мои бывшие партнеры, не останется эмоций.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Попов Ростов Спартак
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