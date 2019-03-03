Ивелин Попов: обиды на "Спартак" нет

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов после поражения в рамках 3-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита" (0:5) прокомментировал переход в новый клуб и отношения со "Спартаком".– У меня уже новая команда. Какие могут быть вопросы? В "Спартаке" остались коллеги, у нас хорошие отношения. Но у меня новый путь, новая жизнь, новая команда, – сказал Попов.– Нет, ничего принципиального не будет. Я провел очень хороший период моей карьеры в "Спартаке". Никакой обиды, ничего такого. Это – футбол, это жизнь.– Думаю, нет.– Ничего особого не будет. Я семь лет в России. Если проводит особо каждый матч, где играют мои бывшие партнеры, не останется эмоций.