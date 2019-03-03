РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Локомотив (Россия)

Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург

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Кто победит на Кубке Матч Премьер?



 

Кононов выигрывал "Копа Дель Соль" до "Спартака". Получится ли с ним победить в "Кубке Матч Премьер"?

Вплоть до чемпионства 2017 года единственным трофеем «Спартака» с начала нулевых оставался «Копа Дель Соль-2012», но Олег Кононов во главе «Карпат» выигрывал этот турнир ещё раньше. Теперь тренер близок к завоеванию первого трофея с красно-белыми: для этого «Спартаку» достаточно сыграть вничью с «Локомотивом».



Это финал

Валерий Карпин чуть ли не кидался на журналистов, которые лезли с вопросами о значимости результатов на этом турнире. Ни контрольными, ни товарищескими эти матчи тренер «Ростова» называть не разрешал – только тренировочные. Вчера игрокам досталось не за 0:5, а как раз за то, что команда стала обращать внимание на результат и не сыграла правильно.

Сергея Семака равнодушно относиться к результатам вынудили они сами. Не будет же тренер публично придавать значение поражениям 0:3 и 1:3 в зимних матчах.

А вот Олег Кононов и Юрий Сёмин в открытую на итоги турнира не плевали. Ну а что, приуменьшать значимость побед необязательно. Кононов же ещё до начала турнира заявлял, что надо бороться за победу – тренеру «Спартака» по-прежнему важно самоутверждаться в коллективе и среди болельщиков, так что даже таким трофеем пренебрегать он не собирается.

Для его получения достаточно будет и ничьей. Парадокс, но в случае победы «Локо» по пенальти кубок вопреки духу всё равно должны вручить «Спартаку», поскольку разница мячей у него будет лучше. Если, конечно, регламент не перепишут прямо по ходу серии 11-метровых, которая при существующих правилах в любом случае не повлияет на определение победителя.



Скандал на конкурсе комментаторов

Кстати, о переписывании регламентов. Если вы следите за ходом Кубка Матч Премьер, то наверняка знаете, что соревнуются на турнире не только и не столько команды, сколько начинающие комментаторы. Председателем жюри конкурса до недавнего времени был Юрий Розанов, снявший с себя полномочия.

Причиной ухода Розанова стал вылет одного из студентов его платной школы комментаторов Гиви Джаши. Во время прямой трансляции матча «Зенит» – «Спартак» я послушал 5 минут комментария Гиви. Больше просто не смог – человек небодрым монотонным голосом просто не очень хорошо гонял мячик. Его соперник, на мой субъективный взгляд, звучал намного лучше.

Тем не менее, Гиви каким-то образом выиграл зрительское голосование, а 3 из 4-х комментаторов отдали свой голос Дмитрию Бажанову. Четвёртым, как вы могли догадаться, был Розанов. Артём Дзюба же не стал решать судьбу парней (вы вообще представляете, чтобы Дзюба всерьёз дважды пересматривал матч под комментарий пацанов) и заключил ничью. В итоге к решению вопроса были привлечены 6 комментаторов, работающих в Катаре на турнире – Казанский, Генич, Черданцев, Шмурнов, Гутцайт и Шнякин единогласно проголосовали за Бажанова и вывели его дальше.

Розанов же настаивал на том, что по регламенту конкурса должны проходить оба, и ушёл с поста председателя жюри с громким финальным постом в своём телеграме о вранье, чести и ответе за слова.

Уменьшится ли ротация?

Борьба за победу на турнире пока никак не мешала Кононову ротировать состав и выполнять тренировочный план, поскольку молодёжь и резервисты проявляют себя лучше, чем можно было ожидать. Тот же Мелкадзе исправился за неудачи матча с «Ростовом», хорош Игнатов. Но всё-таки 11 замен не могут не сказываться на ходе игры.



Вчера Валерий Карпин дал сыграть полный матч Паршивлюку и Гацкану, у «Зенита» длинные отрезки помимо Лунёва провели Иванович и Мусаев. В матче с петербуржцами Кононов поменял весь состав, Сёмин с «Ростовом» сделал это ещё в перерыве. Получилось тоже неплохо, молодёжь провела свой тайм гораздо задорнее.

Но для создания более целостной картины и каких-то предварительных выводов хотелось бы оценивать всё же не 4 полноценные команды, 2 из которых мы толком не увидим весной на поле. Однако в первых матчах шанса играть заслужили многие, так что вряд ли Кононов с Сёминым удержат на скамейке много футболистов.

Кто станет лучшим бомбардиром?

Если главному снайперу турнира положен какой-нибудь приз, то при нынешних раскладах его придётся пилить на 4 части: по 2 мяча забили Кьяртанссон, гениальнейший Денис Терентьев, а также Луис Адриано с Глушаковым. Денис, получивший в подарок на день рождения плюшевого поросёнка с номером 8 и пожелания семейного счастья от клуба, будет явно не против преподнести себе запоздалый подарок. Если по ходу игры будет назначен пенальти, его, вполне возможно, исполнит как раз капитан.

Однако 2 мяча – досягаемая планка и для игроков «Локомотива»: пока у Фёдора Смолова, прогремевшего вчера с интервью Ксении Собчак, и трёх его партнёров – по одному голу.

Кто из молодых забьёт супергол?

Миронов с Бариновым в первых матчах «Локомотива» забили потрясающие голы, хотя мяч Дмитрия всё же стоит куда выше. Если Кубок Матч Премьер станет регулярным турниром, то у него уже однозначно есть видеообложка на годы вперёд.



Пора бы внести вклад в футбольное искусство и спартаковской молодёжи: Георгий «Игуаин» Мелкадзе, Гулиев, Игнатов, Глушенков, Ломовицкий, Умяров – надеюсь, эти парни сыграют не только красиво, но и полезно, чтобы весной мы видели ненамного реже, чем зимой.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: ФК «Спартак», ФК «Локомотив»

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Теги: Спартак Кононов Локомотив
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