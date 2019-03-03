"Спартак" разгромил "Локомотив" и стал победителем турнира в Катаре

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
Спартак (Россия)
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
Локомотив (Россия)
|Локомотив
|03.03.19
|Крылья
Советов
|Локомотив
|2 - 108.12.18
|Оренбург
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Кубок Матч Премьер
3 тур
"Спартак" – "Локомотив" 4:0
Голы: Айртон, 1, Ломовицкий, 32, Зе Луиш, 85, 86
"Спартак": Селихов, Кутепов, Джикия, Рассказов (Роша, 46), Ломовицкий (Гулиев, 46), Айртон (Маслов, 76), Зобнин (Мельгарехо, 46, Леонид Миронов, 85), Глушаков (Умяров, 46), Ташаев (Мелкадзе, 46), Ханни (Глушенков, 46), Зе Луиш.
"Локомотив": Гилерме (Коченков, 46), Чорлука (Хёведес, 46), Кверквелия, Лысов, Баринов, Антон Миранчук (Тугарев, 46), Алексей Миранчук (Алексей Миронов, 82), Игнатьев (Рыбусь, 46), Крыховяк (Денисов, 46), Фарфан (Жамалетдинов, 62), Смолов (Эдер, 46).
Предупреждения: Ханни, 8, Антон Миранчук, 18, Джикия, 63
Кубок Матч Премьер
3 тур
"Спартак" – "Локомотив" 4:0
Голы: Айртон, 1, Ломовицкий, 32, Зе Луиш, 85, 86
"Спартак": Селихов, Кутепов, Джикия, Рассказов (Роша, 46), Ломовицкий (Гулиев, 46), Айртон (Маслов, 76), Зобнин (Мельгарехо, 46, Леонид Миронов, 85), Глушаков (Умяров, 46), Ташаев (Мелкадзе, 46), Ханни (Глушенков, 46), Зе Луиш.
"Локомотив": Гилерме (Коченков, 46), Чорлука (Хёведес, 46), Кверквелия, Лысов, Баринов, Антон Миранчук (Тугарев, 46), Алексей Миранчук (Алексей Миронов, 82), Игнатьев (Рыбусь, 46), Крыховяк (Денисов, 46), Фарфан (Жамалетдинов, 62), Смолов (Эдер, 46).
Предупреждения: Ханни, 8, Антон Миранчук, 18, Джикия, 63
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