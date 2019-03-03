РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Локомотив (Россия)

Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург

Новости партнеров

"Спартак" разгромил "Локомотив" и стал победителем турнира в Катаре

"Спартак" на турнире в Катере разгромил "Локомотив" (4:0).

Кубок Матч Премьер

3 тур

"Спартак" – "Локомотив" 4:0

Голы: Айртон, 1, Ломовицкий, 32, Зе Луиш, 85, 86

"Спартак": Селихов, Кутепов, Джикия, Рассказов (Роша, 46), Ломовицкий (Гулиев, 46), Айртон (Маслов, 76), Зобнин (Мельгарехо, 46, Леонид Миронов, 85), Глушаков (Умяров, 46), Ташаев (Мелкадзе, 46), Ханни (Глушенков, 46), Зе Луиш.

"Локомотив": Гилерме (Коченков, 46), Чорлука (Хёведес, 46), Кверквелия, Лысов, Баринов, Антон Миранчук (Тугарев, 46), Алексей Миранчук (Алексей Миронов, 82), Игнатьев (Рыбусь, 46), Крыховяк (Денисов, 46), Фарфан (Жамалетдинов, 62), Смолов (Эдер, 46).

Предупреждения: Ханни, 8, Антон Миранчук, 18, Джикия, 63
Теги: Спартак Локомотив
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#53  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:37)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Очередная ни кому не нужная копа,пусть гордятся, а потом очередные европозоры.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#52  Frankenstein   (Сегодня, 22:33)
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Stilet
Главная награда спартаку - довольная пархатая рожа арийца Трахтенберга

Вспомни урыльник Гинера после 3:0 в дерби на Открывашке,эпическое зрелище))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#51  Stilet   (Сегодня, 22:32)
  • -4
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Гинер ваш кто ? литовец штоле ?

У моей жены, дочери, внучек есть немецкое гражданство. Я — гражданин Российской Федерации, плачу здесь налоги. Но чтобы избежать ненужных формальностей с получением визы, оформил себе вид на жительство. Мог бы и гражданство, как возвращенец: у меня дед с бабкой — немцы, и фамилия через две «н» писалась. Но не хочу, мне это не нужно. Я сразу сказал: вид на жительство сдавать не буду. Если считаете, что отечественному футболу Гинер не нужен, — лучше выйду из руководящего состава РФС. В итоге все возмутились, и предложение было снято с повестки дня.
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
#50  Marlboro  Москва (Сегодня, 22:31)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жители болот,вы главное с ацетоном не береборщите и с денатуратом поосторожнее.
p..s Адью,вшивые, послезавтра у меня самолет в Барселону. Выпью прям у Саграды за вашу кончину. Чумазым,Слава!


--------------------
Спартак - 22 золота .
p.s. В России есть 2 столицы, одна в России ,а другая за МКАДом.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#49  Gotikaoleg   (Сегодня, 22:29)
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
это неправда мы восприняли свою победу спокойно, выдержанно и чуть по-философски, держа в уме второй сбор, вливание новичков, и первый матч в ЛЕ в этом году...кстати слыхали про такой турнир?

Открой ветку посмотри - там такие визги о победе
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#48  КБелый  везде (Сегодня, 22:28)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: Хитрый Лис

Катара, видимо?



России,чепушило
Регистрация: 23.01.2019 [жалоба]
#47  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:26)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: КБелый
Спартак чемпион!

Катара, видимо?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#46  КБелый  везде (Сегодня, 22:24)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Барселона»
бомжи,отсосав,больше ни на что,кроме зависти и не способны
Регистрация: 23.01.2019 [жалоба]
#45  Gotikaoleg   (Сегодня, 22:21)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
сколько радости то поросячей smile хороший подарок в наступившем году их имени...последний
с чем и поздравляю.

С вашей игрой и в этом году вообще не видать трофея
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#44  КБелый  везде (Сегодня, 22:21)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Барселона»
Бомжей 3-0,девок 4-0!!

В чемпе всем пи3да,вешайтесь!!

Спартак чемпион!!Кони вторые
Регистрация: 23.01.2019 [жалоба]
#43  trent   (Сегодня, 22:20)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
сыграли нормальный товарняк, на результат покуй, главное - без травм.


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Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
#42  utekay  Россия (Сегодня, 22:20)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
как вы визжали про 5-0 с мертвым Ростовом

это неправда confused мы восприняли свою победу спокойно, выдержанно и чуть по-философски, держа в уме второй сбор, вливание новичков, и первый матч в ЛЕ в этом году...кстати слыхали про такой турнир?

Цитата: sparwik53
не порти нам настроение.

не понятно мне это беспочвенное обвинение...ну вот же:
Цитата: utekay
поздравляю


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#41  Blessing  Спб (Сегодня, 22:20)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
в России только один клуб европейского уровня!

Из ливерпульской гостевой вычитал?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#40  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:18)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Stilet
Frankenstein,
Главная награда спартаку - довольная пархатая рожа арийца Трахтенберга laughing


ты совсем уже епнулся, графин,в потугах подъё6ок.
а Гинер ваш кто ? литовец штоле ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#39  Stilet   (Сегодня, 22:15)
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Главная награда спартаку - довольная пархатая рожа арийца Трахтенберга laughing
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
#38  CSKA085  Москва (Сегодня, 22:15)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
не сложно угадать что мясо будет сыпаться в чемпионате весной,зато кубок матч тв есть,коллекционеры трофеев
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#37  капля никотина  Москва (Сегодня, 22:14)
  • 0
  •  (4)

Цитата: zenit1970
Сам себя трахни конец никотина

Вить, не о том ты думаешь. Любой конец тебя и так найдет - ты про мозги лучше подумай.

А правда, Витя - тебе чем думать то??? Вакуумом между ушных раковин??

Вот же беда то, одногородская....
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#36  sparwik53  Виктор (Сегодня, 22:14)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
сколько радости то поросячей smile хороший подарок в наступившем году их имени...последний
с чем и поздравляю.

Вернись "во вчера" как вы визжали про 5-0 с мертвым Ростовом, так что не порти нам настроение.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#35  капля никотина  Москва (Сегодня, 22:13)
  • +1
  •  (5)

Цитата: stepanmlc
Нормальный товарняк, главное без травм

Мельгареха дернулся
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#34  stepanmlc   (Сегодня, 22:09)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Нормальный товарняк, главное без травм
Ну и кубок stuck_out_tongue_winking_eye


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#33  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:09)
  • -1
  •  (5)

Цитата: XERX
молодцы,всех КБ с победой!!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#32  Schweinsteiger   (Сегодня, 22:09)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
не напряжно


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#31  utekay  Россия (Сегодня, 22:09)
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
сколько радости то поросячей smile хороший подарок в наступившем году их имени...последний
с чем и поздравляю.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#30  SPV 77  Брянск (Сегодня, 22:09)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак играл все игры в одной манере очень весело и креативно, мысль присутствует, что не может не радовать
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#29  zenit1970  Петербург (Сегодня, 22:08)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Не успели оттрахать чумааааааааазую Зииинууууу
О. Мадонна! - и тут же - дрезиииинуууууууууууууууууу.....

Сам себя трахни конец никотина
Регистрация: 6.03.2008 [жалоба]
#28  жася  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:08)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Закономерность как Спартак берет кубок в межсезонье победы в ЧР не видать 10 лет(но это факт)
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
#27  Frankenstein   (Сегодня, 22:07)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Marlboro
На то они и бомжи ,пусть шлифуют,а конявые иМ лижут)

не будем нарушать их идилию))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#26  Riders1990  bunker (Сегодня, 22:04)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Кто о чем,а бомжи про копу


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#25  FanatFCSM  Moscow (Сегодня, 22:03)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Этот турнир показал, что Спартак на правильном пути.
Слава богу ЗИНИТУ не нужен был этот турнир и они не палили тактические заготовки, а то чемпион первого круга разбил бы всех.


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
#24  GS  Москва (Сегодня, 22:02)
  • +4
  •  (4)
online

Неожиданно, но приятно.
Порадовали Селихов двумя сейвами и Ломовицкий с Айртоном нужными для уверенности голами. Айртон был неплох в защите, но во 2 тайме пижонил на своей половине. Ханни хорош.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
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