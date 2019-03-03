Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Спартак (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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22:16
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Леонид Федун: "Спартак" первым попытался организовать фонд в поддержку детей, которые с трудом ходят
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что клуб развивает специальные группы, в которых занимаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
"Хотел бы объяснить, почему ребята выходят на поле с футболками, на которых написано "Спартак" - детям". Это первая попытка сделать так, чтобы футбольный клуб организовал благотворительный фонд и поддерживал детей, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Идея родилась у футболистов, когда у нас была гигантская череда травм. Игроки лежали в больницах и видели детей, которые с трудом могут ходить и которые со слезами говорили, что никогда не смогут играть в футбол. И идея в том, чтобы создать фонд, который позволит детям играть в футбол, даже тем, кто может только с завистью смотреть на бегающих во дворе ребят.
У нас уже работают две группы, в которых занимаются дети с ДЦП. Они будут расширены. Там будут играть ребята, которые с трудом ходят, но через футбол они будут расти и развиваться. Мы такое дело организовали и будем всячески развивать. Еще несколько таких групп будет организовано в Сокольниках", - цитирует Федуна Sport24.ru.
"Хотел бы объяснить, почему ребята выходят на поле с футболками, на которых написано "Спартак" - детям". Это первая попытка сделать так, чтобы футбольный клуб организовал благотворительный фонд и поддерживал детей, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Идея родилась у футболистов, когда у нас была гигантская череда травм. Игроки лежали в больницах и видели детей, которые с трудом могут ходить и которые со слезами говорили, что никогда не смогут играть в футбол. И идея в том, чтобы создать фонд, который позволит детям играть в футбол, даже тем, кто может только с завистью смотреть на бегающих во дворе ребят.
У нас уже работают две группы, в которых занимаются дети с ДЦП. Они будут расширены. Там будут играть ребята, которые с трудом ходят, но через футбол они будут расти и развиваться. Мы такое дело организовали и будем всячески развивать. Еще несколько таких групп будет организовано в Сокольниках", - цитирует Федуна Sport24.ru.
Сегодня в рамках начала сотрудничества благотворительного фонда «СПАРТАК – детям» и детской Филатовской больницы прошла встреча футболистов московского «Спартака» и детей, находящихся на лечении.#Спартак #СпартакМосква #Spartak #Spartakmoscow #Spartakforkids #Спартакдетям pic.twitter.com/ms8tyjJw6E— Фонд «СПАРТАК – детям» (@spartakforkids) November 30, 2018
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