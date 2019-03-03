Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

Леонид Федун: "Спартак" первым попытался организовать фонд в поддержку детей, которые с трудом ходят

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что клуб развивает специальные группы, в которых занимаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

"Хотел бы объяснить, почему ребята выходят на поле с футболками, на которых написано "Спартак" - детям". Это первая попытка сделать так, чтобы футбольный клуб организовал благотворительный фонд и поддерживал детей, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Идея родилась у футболистов, когда у нас была гигантская череда травм. Игроки лежали в больницах и видели детей, которые с трудом могут ходить и которые со слезами говорили, что никогда не смогут играть в футбол. И идея в том, чтобы создать фонд, который позволит детям играть в футбол, даже тем, кто может только с завистью смотреть на бегающих во дворе ребят.

У нас уже работают две группы, в которых занимаются дети с ДЦП. Они будут расширены. Там будут играть ребята, которые с трудом ходят, но через футбол они будут расти и развиваться. Мы такое дело организовали и будем всячески развивать. Еще несколько таких групп будет организовано в Сокольниках", - цитирует Федуна Sport24.ru.

Теги: Федун Спартак
Сегодня, 22:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  Stilet   (Сегодня, 22:33)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сначала пацанов гепатитом травят в академии, потом фонды открывают
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:24)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как я люблю олигархов. Что наших, что зарубежных. Обворовывают миллионы людей, завышая цены на бензин, тратят огромные средства на всякую <!--filter:<!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-->-->вырезано<!--/filter-->ню типа вина 300летней давности...Потом отстегнут миллиончик на благотворительность или усыновят несколько кенийских негритят, и "вся мировая общественность" в соплях и слезах умиления. О, у него такое доброе сердце...Меценат! Филантроп! Человечище.
А Федун круче всех. Попытался он видите ли, создать фонд. Попытался. Казалось, хули там, отстегни пару лямов, да сделай. Но попытка чего-то там создать за чужой счет тоже хорошо. И ничего не стоит.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.