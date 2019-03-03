Леонид Федун: "Спартак" первым попытался организовать фонд в поддержку детей, которые с трудом ходят

Сегодня в рамках начала сотрудничества благотворительного фонда «СПАРТАК – детям» и детской Филатовской больницы прошла встреча футболистов московского «Спартака» и детей, находящихся на лечении.#Спартак #СпартакМосква #Spartak #Spartakmoscow #Spartakforkids #Спартакдетям pic.twitter.com/ms8tyjJw6E