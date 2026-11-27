"Что было вчера, еще цветочки". Окриашвили отреагировал на беспорядки в Батуми

Бывший футболист сборной Грузии Торнике Окриашвили, выступавший ранее в чемпионате Турции, в интервью Rusfootball.info высказался о вчерашних погромах в Батуми на матче Лиги Европы "Бешикташ" - "Хаполь" (Беер-Шева).

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- Турецкие болельщики – народ горячий! Что было вчера, еще цветочки. Я там играл полгода. Когда мы с "Эксишехирспором" вылетели из "вышки", в буквальном смысле не могли выйти на улицу. Пять часов сидели в раздевалке, приехал спецназ. Кое-как добрались домой.



Почему Батуми согласился принять такую орду, когда беспорядки были предсказуемы? Ха, вы задаете правильные вопросы, но не тому человеку. Наше дело маленькое – заниматься футболом. Да, неприятная ситуация получилась, что тут еще скажешь…



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

