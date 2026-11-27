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У него не было каких-то дополнительных движений. К сожалению, VAR в этом моменте разобрался ошибочно и не сделал правильный выбор камеры, - сказал Мажич в видео, опубликованном в телеграм-канале РФС.

По словам Мажича, видеоассистент арбитра неверно оценил эпизод с участием Данила Кругового и Георгия Мелкадзе.- Два игрока вели единоборство. Круговой находится чуть-чуть впереди. Мелкадзе использовал руки, Круговой потерял равновесие и натурально упал на газон.Напомним, решение о назначении одиннадцатиметрового Артём Чистяков принял после просмотра видеоповтора. Пенальти реализовал Лечи Садулаев. Впоследствии ЭСК признала решение главного арбитра ошибочным.