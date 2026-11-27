- Футбольная национальная лига категорически осуждает любые проявления агрессии и насилия на стадионах.
В рамках подготовки к матчу лигой были проведены совещания и даны рекомендации по усилению мер безопасности и предупреждению возможных противоправных действий.
Рассчитываем, что правоохранительные органы установят все обстоятельства произошедшего и дадут соответствующую правовую оценку действиям участников инцидента, - сообщили "Матч ТВ" в пресс-службе ФНЛ.
Встреча 20-го тура Первой лиги завершилась победой "Торпедо" со счётом 2:0. Конфликт на трибунах удалось остановить после вмешательства правоохранителей.