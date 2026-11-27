Футбольный комментатор Константин Генич выступил за назначение Олега Кузьмина на пост главного тренера "Рубина" на постоянной основе.

Фото: ФК "Рубин"

По-хорошему, они как были с шестого по десятое место, здесь они и будут с любым тренером, - сказал Генич в эфире канала "Коммент.Шоу".