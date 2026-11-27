- Чем рискует "Рубин", если оставит Кузьмина? Я вообще не понимаю. Команда не вылетит. В пятерку забраться им будет очень тяжело, даже несмотря на то, что ЦСКА забуксовал.
По-хорошему, они как были с шестого по десятое место, здесь они и будут с любым тренером, - сказал Генич в эфире канала "Коммент.Шоу".
От первой пятёрки РПЛ "Рубин" отделяют пять очков. К началу второго круга чемпионата команда с 21 баллом располагается на седьмой позиции. В субботу, 28 ноября, подопечные Кузьмина примут "Акрон".