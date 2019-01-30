РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
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Суд принял уточненный иск жены Дениса Глушакова

Никулинский суд Москвы в среду принял уточненный иск Дарьи Глушаковой о разделе совместно нажитого имущества супругов, где указан дом, переоформленный на маму футболиста Дениса Глушакова, сообщил РИА Новости адвокат Глушаковой Сергей Жорин.

"Сегодня суд все-таки принял наше уточненное исковое заявление, мы указали дом в Одинцовском районе, по этому дому суд запросил информацию в Росреестр", - сказал Жорин.

Он уточнил, что речь идет о доме, который Глушаков переоформил на свою маму, согласно выписке из ЕГРП. Кроме того, на заседании Дарья Глушакова рассказала суду, когда прекратились брачно-семейные отношения, и добавила, что в случае мирового соглашения претендует лишь на то, что положено по закону. Также представители Дениса Глушакова сообщили суду, что не исключают вариант мирового соглашения.
Теги: Глушаков
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