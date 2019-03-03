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Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Арсенал Тула (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Арсенал
Тула
|03.03.19
|ЦСКА
|Ростов
|10.03.19
|Арсенал
Тула
|Сыгранные
|Ахмат
|2 - 010.12.18
|Арсенал
Тула
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
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Лука Джорджевич - о Кононове: в жизни не встречал тренера, который мне бы больше подходил
Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич поделился своим мнением о главном тренере "Спартака" Олеге Кононове, с которым он работал в тульском клубе.
"Кононов не повышает голос? Да, он таким и кажется. Тем, кто его не знает, он спокойно и тихим голосом всё объясняет. Но если что-то не нравится и он увидит что-то плохое, то достаточно жёстко всё объясняет. У нас были такие моменты. Когда Кононов кричал в "Арсенале"? Несколько раз на тренировках. И после игры с "Уралом" (1:2). Думаю, никогда в жизни из-за футбола я не чувствовал себя так плохо, как после того матча. Не мог понять, как вообще мы проиграли. Наверное, у него было то же самое чувство. Кононов анализирует в футболе вообще всё. И что ещё важно для каждого игрока, он разговаривает и хочет услышать, какие у кого проблемы и мысли. В жизни пока не встречал тренера, который мне бы больше подходил. Когда осенью была неудачная серия и мы не могли забить, он нашёл нужные слова и для команды, и для меня. Уверенность в себе – это то, что надо. И поэтому Олег Кононов – супер", - цитирует Джорджевича "Спорт-Экспресс".
"Кононов не повышает голос? Да, он таким и кажется. Тем, кто его не знает, он спокойно и тихим голосом всё объясняет. Но если что-то не нравится и он увидит что-то плохое, то достаточно жёстко всё объясняет. У нас были такие моменты. Когда Кононов кричал в "Арсенале"? Несколько раз на тренировках. И после игры с "Уралом" (1:2). Думаю, никогда в жизни из-за футбола я не чувствовал себя так плохо, как после того матча. Не мог понять, как вообще мы проиграли. Наверное, у него было то же самое чувство. Кононов анализирует в футболе вообще всё. И что ещё важно для каждого игрока, он разговаривает и хочет услышать, какие у кого проблемы и мысли. В жизни пока не встречал тренера, который мне бы больше подходил. Когда осенью была неудачная серия и мы не могли забить, он нашёл нужные слова и для команды, и для меня. Уверенность в себе – это то, что надо. И поэтому Олег Кононов – супер", - цитирует Джорджевича "Спорт-Экспресс".
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