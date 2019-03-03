Арсенал Тула (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
Ростов10.03.19Арсенал
Тула
Сыгранные
Ахмат2 - 010.12.18Арсенал
Тула
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Лука Джорджевич - о Кононове: в жизни не встречал тренера, который мне бы больше подходил

Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич поделился своим мнением о главном тренере "Спартака" Олеге Кононове, с которым он работал в тульском клубе.

"Кононов не повышает голос? Да, он таким и кажется. Тем, кто его не знает, он спокойно и тихим голосом всё объясняет. Но если что-то не нравится и он увидит что-то плохое, то достаточно жёстко всё объясняет. У нас были такие моменты. Когда Кононов кричал в "Арсенале"? Несколько раз на тренировках. И после игры с "Уралом" (1:2). Думаю, никогда в жизни из-за футбола я не чувствовал себя так плохо, как после того матча. Не мог понять, как вообще мы проиграли. Наверное, у него было то же самое чувство. Кононов анализирует в футболе вообще всё. И что ещё важно для каждого игрока, он разговаривает и хочет услышать, какие у кого проблемы и мысли. В жизни пока не встречал тренера, который мне бы больше подходил. Когда осенью была неудачная серия и мы не могли забить, он нашёл нужные слова и для команды, и для меня. Уверенность в себе – это то, что надо. И поэтому Олег Кононов – супер", - цитирует Джорджевича "Спорт-Экспресс".
Теги: Джорджевич Кононов Арсенал Тула
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