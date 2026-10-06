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Непомнящий - о матче с Нигерией: лёгкой жизни у России не предвидится

Экс-рулевой сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценил перспективы России в товарищеском матче с Нигерией.
Фото: РФС
Эксперт ожидает непростой игры и считает, что команде Валерия Карпина придётся приложить серьёзные усилия для победы.

- Игра с Ираном убедила меня в том, что у России есть сборная хорошего европейского уровня. Мне жаль, что с Нигерией мы не увидим этот оптимальный состав национальной команды, так как Матвей Сафонов и Александр Головин уже уехали в расположения "ПСЖ" и "Монако", а, может быть, ещё кто-то уедет.

И так как нигерийцы вполне сопоставимы по классу с иранцами, на мой взгляд, лёгкой жизни у российских футболистов в предстоящей встрече не предвидится, - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".

Россия подходит к игре после двух побед: 29 сентября команда Карпина обыграла Иран со счётом 2:0, а 3 октября разгромила Намибию - 6:0. Встреча с Нигерией пройдёт 6 октября в Нижнем Новгороде и начнётся в 20:00 мск.

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