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Самедов отреагировал на продление контракта Барко со "Спартаком"

Бывший футболист "Спартака" Александр Самедов положительно оценил решение клуба продлить контракт с Эсекьелем Барко до 2030 года.
Фото: ФК "Спартак"
По его мнению, красно-белые своевременно договорились с одним из важных игроков команды.

- Всё сделано своевременно, ещё даже середины сезона нет - стороны могли спокойно договариваться.

Эсекьель профессионал, так что увеличение зарплаты не должно сказаться на его игре. И никого не должно касаться, сколько получает тот или иной игрок, - цитирует Самедова "Советский спорт".

Барко стал игроком "Спартака" летом 2024 года после перехода из "Ривер Плейта" за 14 млн евро. За московский клуб аргентинец набрал уже 42 результативных действия: в 79 встречах он забил 23 мяча и ещё 19 раз ассистировал партнёрам.

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