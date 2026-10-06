Самедов отреагировал на продление контракта Барко со "Спартаком"

- Всё сделано своевременно, ещё даже середины сезона нет - стороны могли спокойно договариваться.
Эсекьель профессионал, так что увеличение зарплаты не должно сказаться на его игре. И никого не должно касаться, сколько получает тот или иной игрок, - цитирует Самедова "Советский спорт".
Барко стал игроком "Спартака" летом 2024 года после перехода из "Ривер Плейта" за 14 млн евро. За московский клуб аргентинец набрал уже 42 результативных действия: в 79 встречах он забил 23 мяча и ещё 19 раз ассистировал партнёрам.