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Мостовой рассказал, какой совет дал Барко перед продлением контракта

Александр Мостовой положительно оценил продление контракта Эсекьеля Барко с московским клубом.
Фото: ФК "Спартак"
По его словам, ранее он лично советовал хавбеку не рассматривать уход из команды.

- Барко - лидер "Спартака", и он точно заслужил продление контракта.

Я говорил ему недавно, чтобы он не задумывался даже, а продлевал контракт. Молодец, что послушал меня. Я сказал ему: "В "Спартаке" ты будешь героем, а уйдёшь - станешь обычным игроком", - приводит слова Мостового "СЭ".

Новое соглашение 27-летнего аргентинца рассчитано до лета 2030 года. В текущем сезоне Барко набрал два результативных действия в пяти встречах за "Спартак" во всех турнирах - по одному голу и ассисту. За московскую команду полузащитник выступает с июля 2024 года.

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