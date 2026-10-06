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Гюлер договорился с "Реалом" о новом контракте - источник

Полузащитник "Реала" Арда Гюлер близок к подписанию нового контракта с мадридским клубом.
Фото: Getty Images
Как пишет AS, стороны уже согласовали основные условия соглашения, которое будет действовать до 2031 года. Нынешний договор турецкого футболиста рассчитан до 2029-го. Одновременно с этим Гюлер получит повышение заработной платы.

В "Реал" хавбек перебрался из "Фенербахче" летом 2023 года. За мадридскую команду он уже набрал 47 результативных действий во всех турнирах - 19 голов и 28 передач в 119 встречах. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 100 млн евро.

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