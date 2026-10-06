Экс-наставник "Спартака" высказался о новом контракте Барко

- Наверное, одна из лучших новостей для "Спартака" в этом году. А вот Барко - важная фигура для "Спартака". Мобильный, резкий, быстро соображает, может забить сам, хорошо взаимодействует с партнёрами.
Не было бы катастрофой, если бы Барко ушёл из "Спартака". Команда не зависит от одного футболиста, - цитирует эксперта "Советский спорт".
Барко перебрался в московский клуб из "Ривер Плейта" летом 2024 года. За это время аргентинец успел набрать 42 результативных действия: 23 гола и 19 передач в 79 матчах за красно-белых.