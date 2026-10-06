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Экс-наставник "Спартака" высказался о новом контракте Барко

Бывший тренер "Спартака" Александр Тарханов оценил решение московского клуба продлить соглашение с Эсекьелем Барко до 2030 года.
Фото: ФК "Спартак"
Тарханов отметил универсальность полузащитника в атаке: Барко способен самостоятельно завершать эпизоды и эффективно взаимодействовать с партнёрами.

- Наверное, одна из лучших новостей для "Спартака" в этом году. А вот Барко - важная фигура для "Спартака". Мобильный, резкий, быстро соображает, может забить сам, хорошо взаимодействует с партнёрами.

Не было бы катастрофой, если бы Барко ушёл из "Спартака". Команда не зависит от одного футболиста, - цитирует эксперта "Советский спорт".

Барко перебрался в московский клуб из "Ривер Плейта" летом 2024 года. За это время аргентинец успел набрать 42 результативных действия: 23 гола и 19 передач в 79 матчах за красно-белых.

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