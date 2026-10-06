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"Для меня он величайший". Мостовой назвал лучшего футболиста в истории

Экс-игрок национальной сборной Александр Мостовой высказался о завершении международной карьеры Лионеля Месси.
Фото: Getty Images
Он назвал аргентинца величайшим футболистом в истории и признался, что хотел бы ещё несколько лет видеть его на поле.

- Для меня Месси - величайший игрок в истории футбола.

Лионель ещё может лет пять играть точно. Он даже если в защиту встанет, то будет там одним из лучших. Я, как и все, хотел бы, чтобы он ещё играл. Мы не можем представить Аргентину без Месси, - цитирует Мостового "СЭ".

Прощальная встреча Месси за национальную команду пройдёт против Бенина в ночь на 7 октября. За более чем 20 лет в сборной форвард сыграл 207 матчей и забил 125 мячей. В 2022 году вместе с Аргентиной он стал чемпионом мира.

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