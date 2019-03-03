Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Источник: "Бока Хуниорс" хочет перехватить Акунью у "Зенита"

"Бока Хуниорс" вступил в борьбу за левого защитника "Спортинга" Маркоса Акунью.

A Bola сообщает, что аргентинский клуб предложил за 27-летнего игрока 15 миллионов евро, Переговоры о трансфере Акуньи также ведет "Зенит", готовый заплатить за аргентинца 16 миллионов евро плюс 4 млн в виде бонусов.

Агент Акуньи Пабло Дель Рио подтвердил информацию о предложении "Боки": "Это правда, предложение очень хорошее. На данный момент ничего не решено, в том числе с "Зенитом".
Теги: Зенит Акунья Бока Хуниорс Спортинг
Сегодня, 13:10
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#9  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:10)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну что ж, очень хорошо продали Паредеса - в аккурат хватает на Ракицкого, Барриоса и Акунью...

Это вам не Антошка, скинутый абы как, можно сказать задёшево...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#8  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 14:07)
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online
Болеет за:
«Кубань»
А Хухунью Бока не желает?


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#7  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 13:44)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Cotiche
Игры агентов.

Так оно и есть - подергать и еще пару лимонов выбить лишних...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#6  Городовой  Россия (Сегодня, 13:38)
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Болеет за:
«Зенит»
Поживем увидим.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#5  Sergeevich   (Сегодня, 13:38)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sergey3709
Аукцион,кто больше или раскрутка заинтересованных сторон

Скорее похоже на аукцион "кто меньше", ведь они меньше предложили.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#4  sergey3709   (Сегодня, 13:34)
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Аукцион,кто больше или раскрутка заинтересованных сторон
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#3  CSKA085  Москва (Сегодня, 13:23)
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online
Болеет за:
ЦСКА
вчера была новость
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#2  Cotiche   (Сегодня, 13:22)
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Болеет за:
«Зенит»
Игры агентов.
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 13:14)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Странный способ перехватить игрока, предложив меньше денег.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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