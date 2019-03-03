Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
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Артем Федецкий - о трансфере Ракицкого в "Зенит": недопустимо переходить в чемпионат России
Защитник львовских "Карпат" Артём Федецкий прокомментировал решение украинского защитника Ярослава Ракицкого перейти в "Зенит" из "Шахтера".
"В сегодняшних обстоятельствах недопустимо переходить в чемпионат России, это однозначно. Как бы то ни было, надо уважать свой народ, свою землю и свой край. У меня просто нет слов. Что касается выступлений Ракицкого за сборную Украины, то это, конечно, решать главному тренеру. Но это большая ответственность, потому что это будет вызывать критику. Думаю, Андрею Николаевичу сейчас будет трудно.
Но факты есть факты, и здесь ничего не изменишь. Я бы так никогда не поступил. Для меня это недопустимо", - цитирует Федецкого LMN.
"В сегодняшних обстоятельствах недопустимо переходить в чемпионат России, это однозначно. Как бы то ни было, надо уважать свой народ, свою землю и свой край. У меня просто нет слов. Что касается выступлений Ракицкого за сборную Украины, то это, конечно, решать главному тренеру. Но это большая ответственность, потому что это будет вызывать критику. Думаю, Андрею Николаевичу сейчас будет трудно.
Но факты есть факты, и здесь ничего не изменишь. Я бы так никогда не поступил. Для меня это недопустимо", - цитирует Федецкого LMN.
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