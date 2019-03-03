Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Артем Федецкий - о трансфере Ракицкого в "Зенит": недопустимо переходить в чемпионат России

Защитник львовских "Карпат" Артём Федецкий прокомментировал решение украинского защитника Ярослава Ракицкого перейти в "Зенит" из "Шахтера".

"В сегодняшних обстоятельствах недопустимо переходить в чемпионат России, это однозначно. Как бы то ни было, надо уважать свой народ, свою землю и свой край. У меня просто нет слов. Что касается выступлений Ракицкого за сборную Украины, то это, конечно, решать главному тренеру. Но это большая ответственность, потому что это будет вызывать критику. Думаю, Андрею Николаевичу сейчас будет трудно.

Но факты есть факты, и здесь ничего не изменишь. Я бы так никогда не поступил. Для меня это недопустимо", - цитирует Федецкого LMN.

Артем Федецкий - о трансфере Ракицкого в "Зенит": недопустимо переходить в чемпионат России
Теги: Федецкий Ракицкий Зенит
Сегодня, 19:15
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(3)
#17  К.А.  Столица (Сегодня, 20:20)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bymer
Так он и поддерживает Донецк

и как они с вашим бандеровцем уживаться будут? flushed
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#16  лад  USSR (Сегодня, 20:20)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Чтобы быть истинным патриотом своей родины не обязательно орать об этом на каждом углу.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#15  bymer  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:11)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Так он и поддерживает Донецк
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
#14  пончевед   (Сегодня, 20:06)
  • -2
  •  (2)

Цитата: MAG554
мнение каждого бандерлога важно для читателей русфутбола

ты погоди,еще тимощук выскажется.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
#13  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 20:04)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Волга НН»
Кастрюлеголовый селюк.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#12  MAG554  UdSSR (Сегодня, 20:00)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
мнение каждого бандерлога важно для читателей русфутбола
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#11  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:55)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Visio
А какие сегодняшние обстоятельства? Хотелось бы понимать?

Да говорят что мы с Украиной воюем. И они вроде как нас даже потихоньку побеждают.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#10  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:53)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А какие сегодняшние обстоятельства? Хотелось бы понимать?
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#9  tiki  Москва (Сегодня, 19:50)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Савелий
родился в ЭТОЙ стране,

по логике он родился в СССР


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#8  Савелий  Россия (Сегодня, 19:49)
  • +2
  •  (6)
online

Ну и бред. Человек родился в ЭТОЙ стране, кого он предал? Пропиндосовскофашисткое правительство - правильно сделал! Но никак, не свой народ.
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 19:36)
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Клим Климов
А допустимо бомбить свой народ??!!!!

Вот ты чего лезешь со своими двойными стандартами в политику? Ведь нихрена там не рубишь. Если бы у тебя в стране не было б бомбёжек собственного народа, тогда мог бы вякать. А пока молчи...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Schweinsteiger   (Сегодня, 19:32)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Колян Безмолвный
Я бы так никогда не поступил. Для меня это недопустимо
Тебя и не позовет никто.Накуй ты нужен!

почему? в фнл может и позвали бы .и может быть он и стартанул, только в фнл таких как грязи, своих, с паспортом


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#5  Клим Климов   (Сегодня, 19:30)
  • +1
  •  (7)

А допустимо бомбить свой народ??!!!!
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
#4  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:27)
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Как бы то ни было, надо уважать свой народ, свою землю и свой край.

Это точно. Особенно надо уважать тех - кто не согласился с про-американской хунтой и режимом власти бандеровцев!


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  mongolor  СПБ (Сегодня, 19:26)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Секель что то задерживается....)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:20)
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как бы то ни было, надо уважать свой народ, свою землю и свой край.

Для этого необязательно становиться сраным укропапуасом.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 19:19)
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Я бы так никогда не поступил. Для меня это недопустимо

Тебя и не позовет никто.Накуй ты нужен!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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