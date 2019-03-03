Ярослав Ракицкий провёл первую тренировку в составе "Зенита" (фото)

Новобранец "Зенита" Ярослав Ракицкий, перешедший из "Шахтёра", провёл первую тренировку вместе с петербургской командой.Ракицкий работает в общей группе, без всяких ограничений.Напомним, украинский футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года