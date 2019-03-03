Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

Ярослав Ракицкий провёл первую тренировку в составе "Зенита" (фото)

Новобранец "Зенита" Ярослав Ракицкий, перешедший из "Шахтёра", провёл первую тренировку вместе с петербургской командой.

Ракицкий работает в общей группе, без всяких ограничений.



Напомним, украинский футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года
Теги: Ракицкий Зенит
Сегодня, 11:20
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(3)
#4  Босх  Россия (Сегодня, 12:53)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Ракицкий-умный парень!
Он против бандеровцев,за русский язык..и не боялся иметь свою позицию!
не прогнулся под тварей!
А теперь на хороший контракт уехал в Россию,подальше от пистетса.который ожидает 404...
Голова!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#3  лад  USSR (Сегодня, 12:14)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Очень хорошо костюмчик сидит.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#2  ШаХерезада   (Сегодня, 11:57)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Береги подареный Порошенко пистолет, а то Дзюба его спионерит


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Кто всегда стоит jossом кверху?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 11:24)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Костолом, если не ошибаюсь.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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