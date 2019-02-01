РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
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Агент: в 2009 году игрокам "Сибири" подарили по BMW за выход в премьер-лигу

Агент Алексей Сафонов рассказал о сотрудничестве с "Сибирью" в 2009 году, когда команда вышла в премьер-лигу. Сейчас клуб играет в ФНЛ.

"Когда в "Сибири" был Скороходов (президент компании РАТМ, титульного спонсора "Сибири"), он выполнял все обещания. Мы с ним были единым механизмом и быстро собрали хорошую команду, в которой, например, играл Медведев.

Тогда я знал, что все будет выполнено. А когда был решающий матч за выход в РПЛ, в раздевалке пообещали подарить игрокам основного состава по BMW. Сейчас это дико звучит, но тогда было выполнено и это обязательство. Ребята получили по BMW, хотя этого не было прописано ни в контрактах, нигде. Просто люди были нормальными, и в городе был бум, на футбол ходили активно.

Мне интересно было, когда "Сибирь" выходила в РПЛ, играла в финале Кубка России, пробивалась в Лигу Европы, где проиграла только ПСВ, хотя дома выиграла 1:0. И больше в РПЛ "Сибирь" никогда не выходила. Там было 14 моих клиентов", - цитирует Сафонова "Советский спорт".
Теги: Сибирь
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