Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
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Агент: в 2009 году игрокам "Сибири" подарили по BMW за выход в премьер-лигу
Агент Алексей Сафонов рассказал о сотрудничестве с "Сибирью" в 2009 году, когда команда вышла в премьер-лигу. Сейчас клуб играет в ФНЛ.
"Когда в "Сибири" был Скороходов (президент компании РАТМ, титульного спонсора "Сибири"), он выполнял все обещания. Мы с ним были единым механизмом и быстро собрали хорошую команду, в которой, например, играл Медведев.
Тогда я знал, что все будет выполнено. А когда был решающий матч за выход в РПЛ, в раздевалке пообещали подарить игрокам основного состава по BMW. Сейчас это дико звучит, но тогда было выполнено и это обязательство. Ребята получили по BMW, хотя этого не было прописано ни в контрактах, нигде. Просто люди были нормальными, и в городе был бум, на футбол ходили активно.
Мне интересно было, когда "Сибирь" выходила в РПЛ, играла в финале Кубка России, пробивалась в Лигу Европы, где проиграла только ПСВ, хотя дома выиграла 1:0. И больше в РПЛ "Сибирь" никогда не выходила. Там было 14 моих клиентов", - цитирует Сафонова "Советский спорт".
"Когда в "Сибири" был Скороходов (президент компании РАТМ, титульного спонсора "Сибири"), он выполнял все обещания. Мы с ним были единым механизмом и быстро собрали хорошую команду, в которой, например, играл Медведев.
Тогда я знал, что все будет выполнено. А когда был решающий матч за выход в РПЛ, в раздевалке пообещали подарить игрокам основного состава по BMW. Сейчас это дико звучит, но тогда было выполнено и это обязательство. Ребята получили по BMW, хотя этого не было прописано ни в контрактах, нигде. Просто люди были нормальными, и в городе был бум, на футбол ходили активно.
Мне интересно было, когда "Сибирь" выходила в РПЛ, играла в финале Кубка России, пробивалась в Лигу Европы, где проиграла только ПСВ, хотя дома выиграла 1:0. И больше в РПЛ "Сибирь" никогда не выходила. Там было 14 моих клиентов", - цитирует Сафонова "Советский спорт".
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