РПЛ 2018/19

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2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
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Следствие попросит продлить арест Мамаеву и Кокорину

Тверской суд Москвы рассмотрит 6 февраля ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

"Как ожидается, ходатайство следствия рассмотрят в суде 6 февраля", — сообщил источник.

При этом адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов в свою очередь сообщил, что материал для ознакомления был представлен единожды лишь 30 января и ответ на жалобу о волоките так и не был получен.

"Надеюсь, что суд отреагирует на допущенную следствием волокиту в расследовании и ознакомлении и откажет в удовлетворении очередного ходатайства о продлении срока стражи. Основания для этого очевидны", - сказал Бушманов.

РИА Новости
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 17:30
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#3  diman_spb  Сантк-Петербруг (Сегодня, 17:39)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Стадо баранов уже готовит петицию об освобождении.

Бараны или нет, но все происходящее уже тоже напоминает какой-то фарс. Пусть или сажают или отпускают. Что законом предусмотрено.
Регистрация: 2.10.2011 [жалоба]
#2  Schweinsteiger   (Сегодня, 17:38)
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online
Болеет за:
«Спартак»
следствие уже подза...ло с этой клоунадой. сами себя дискредитируют, идиоты тупые
я, конечно ,понимаю, что эти упыри делают то, что им скажут. но те, кто говорит, уже должны допереть
за..ли эти сраные чинуши, вафелы


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 17:37)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Стадо баранов уже готовит петицию об освобождении.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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