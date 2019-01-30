Головин забил, серия «МЮ» – всё, чемпионская гонка – тоже? Вчерашний футбол был сумасшедшим

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон 24 33
9 Уотфорд 23 33
10 Лестер  23 31
11 Вест Хэм 24 31
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  24 26
14 Ньюкасл 24 24
15 Бернли 24 23
16 Кристал Пэлас 23 22
17 Саутгемптон 23 22
18 Кардифф 24 19
19 Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд 24 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
7 Ницца 22 34
8 Марсель 21 31
9 Реймс 22 31
10 Ренн 22 30
11 Ним 22 29
12 Бордо 21 28
13 Тулуза 22 26
14 Анже 22 24
15 Нант 21 23
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар 21 26
11 Атлетик Б 21 26
12 Леванте 21 26
13 Вальядолид 21 25
14 Жирона 21 24
15 Эспаньол 21 24
16 Леганес 21 23
17 Райо Вальекано 21 23
18 Сельта 21 21
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 21 12
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
10 Торино 21 30
11 Сассуоло 21 29
12 Парма 21 28
13 Дженоа 21 23
14 Кальяри 21 21
14 СПАЛ 21 21
16 Удинезе 21 18
17 Эмполи 21 17
18 Болонья 21 14
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 21 8(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Бавария 19 42
3 Боруссия М 19 39
4 РБ Лейпциг 19 34
5 Айнтрахт Ф 19 31
6 Хоффенхайм 19 28
7 Герта 19 28
8 Вольфсбург 19 28
9 Байер 19 27
10 Майнц 19 27
11 Вердер 19 26
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 19 21
14 Фортуна 19 21
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 19 14
17 Ганновер 96 19 11
18 Нюрнберг 19 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 19 52
2 Аякс 19 47
3 Фейеноорд 19 39
4 АЗ Алкмаар 19 29
5 Витесс 19 29
6 Утрехт 19 28
7 ВВВ-Венло 19 26
8 Хераклес 19 26
9 Виллем II 19 25
10 Фортуна С 19 23
11 Херенвен 19 22
12 Зволле 19 21
13 Ден Хааг 19 21
14 Эммен 19 21
15 Эксельсиор 19 19
16 Гронинген 19 18
17 НАК Бреда 19 16
18 Де Графсхап 19 15
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Головин забил, серия «МЮ» – всё, чемпионская гонка – тоже? Вчерашний футбол был сумасшедшим

Головин забил, серия «МЮ» – всё, чемпионская гонка – тоже? Вчерашний футбол был сумасшедшимА также голевая передача Черышева и два решающих гола «Валенсии» в добавленное время, замена вратаря перед серией пенальти в «Генгаме», феерический дебют Пентека в «Милане» и кое-что другое – в нашем рассказе о безумных матчах вторника. Событий было так много, что вы наверняка что-то упустили.

Наглухо отбитый «Монако»

Я не зря в начале января просил у жребия полуфинальную пару «Генгам» – «Монако». Матч гарантированно должен был получиться невероятным, но всё равно превзошёл ожидания. И дело не только в голе Головина.

1. Уже на 14-й минуте «Монако» остался в меньшинстве из-за очередного долбанутого удаления: Ванкёр прыгнул в ноги сопернику и повторил достижения Головина и Налдо. Саша своё удаление хотя бы получал во втором тайме при счёте 0:2, а вот то, как плавят команду Налдо с Ванкёром, поражает.

2. Монегаски поняли, что шансов будет мало, необходимо делать задел. И выстрелили двумя отличными контратаками. Главным вдохновителем обеих стал совсем свежий новичок Желсон Мартинш, арендованный у «Атлетико», но красивейшие голы на свой счёт записали Рони Лопеш и сами знаете кто.



На первый мяч Головину понадобилось 19 матчей. Лучше поздно, чем никогда, но прав Городницкий – масштабы наших радостей измельчали.



3. «Монако» уже к 56-й минуте разбазарил своё преимущество, причём первый гол гости пропустили уже на 16-й секунде второго тайма. При этом до пенальти в меньшинстве они достояли.

4. Для «Генгама» это была уже третья серия пенальти по ходу турнира. Единственной командой на пути в финал, которую «Генгам» обыграл в футбол, стал «ПСЖ», причём в том матче за тайм в ворота парижан были назначены три (!!!) пенальти. Придётся ещё раз сослаться на недавний текст.

Три пенальти в ворота «ПСЖ», победный гол третьего вратаря. Никто не смотрел кубок французской лиги, а зря – это невероятно

5. Жослен Гурвеннек выступил в стиле Луи ван Гала на ЧМ-2014, заменив вратаря перед серией 11-метровых. Экс-голкипер «Монако» Кайяр совершил столько же сэйвов (2), что и победитель послематчевых серий с Данией и Россией на ЧМ-2018 Даниэль Субашич, но вратарю «Генгама» помогла перекладина.

6. Решающий удар в каркас нанёс Диоп, заменивший на 78-й минуте Головина. По словам Жардима, во втором тайме у Александра начало сводить ноги. Снова пришла его юношеская проблема, когда он не вытягивал матчи по «физике»?

Черышев возвращает расположение болельщиков? «Валенсия» забивает дважды в добавленное время

В валенсийском дерби Денис забил «Вильярреалу» и помог команде победить 3:0, на этот раз всё было гораздо сложнее. «Валенсия» проиграла первый матч четвертьфинала 0:1 и пропустила на первой минуте второго. Счёт сохранялся до 61-й минуты, пока вышедший на замену Черышев не сделал голевой пас на Родриго.



Но этого было совсем мало. «Хетафе» доигрывал матч в меньшинстве и дотянул до компенсированного времени, однако сперва Родриго вывел свою команду вперёд, а потом «Валенсия» умудрилась поймать соперника на контратаке. Куда побежал «Хетафе» при устраивающем счёте 1:2, сказать трудно, как и описать то, что творилось на «Месталье» после третьего мяча. Абсолютно счастливого Черышева камеры показывали чуть ли не чаще главного героя.

Магия Сульшера закончилась, но Fergie-time снова на «Олд Траффорд»!

Конечно, когда-то суперсерия норвежца должна была завершиться, тем более что в матче с «Тоттенхэмом» её в одиночку вытащил Де Хеа. В этот раз не получилось: «МЮ» долго не мог забить, пропустил, на 81-й минуте пропустил, казалось, решающий гол. Но игроки «Манчестер Юнайтед» вспомнили, за какой клуб они выступают, и отыгрались, забив оба мяча после 87-й минуты.



«Арсенал» снова впереди «МЮ»

Однако вырванная ничья – не повод радоваться. «МЮ» потерял важные очки и снова отпустил «Арсенал», теперь на 2 балла. Во встрече команды Эмери с «Кардиффом» (2:1) отдельного внимания заслуживает сольный проход Обамеянга.



«Ливерпуль» – чемпион? Бенитес – за!

«Манчестер Сити» забил «Ньюкаслу» уже на 1-й минуте, а на 5-й Пеп Гвардиола попросил команду проснуться. К этому же он призывал в перерыве. Но будильник из Пепа так себе: гол нашего хорошего знакомого Рондона и Ритчи с пенальти принесли победу команде Рафы Бенитеса.

Испанец выигрывал с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, но к победе в АПЛ так и не привёл. Всё идёт к тому, что историю сотворит Клопп: сегодня ночью «Ливерпуль» может оторваться от «Сити» на угрожающие 7 очков. Правда, сделать это будет тяжело – «Лестер» здорово играет с грандами, а у «Ливерпуля» беда с травмами центральных защитников.

Сверхновая звезда

Ещё летом про Кшиштофа Пентека за пределами Польши знали только скауты «Дженоа», а через полгода он уже звезда «Сан Сиро». Генуэзцы заплатили за форварда меньше 5 миллионов евро, получили от него 13 мячей, а за него – 35 миллионов от «Милана».

Пентек дебютировал за новый клуб в матче с «Наполи», а впервые вышел в стартовом составе против того же соперника, но в кубковом матче. К 27-й минуте на счету Пентека уже было два мяча за «Милан».



Тренеру сборной Польши Ежи Бржечеку тяжко: как разместить на поле сразу и Левандовски, и Пентека, и Милика (на всякий, у него 11 мячей в Серии А).

Хави круче осьминога Пауля

Перед началом плей-офф Кубка Азии Хави попросили предсказать, как сложатся матчи на выбывание. Итог пугает: испанец угадал исходы 7 из 8 матчей 1/8 финала, 3 из 4 четвертьфиналов и верно предсказал финалистов. Причём это было не очень легко: в Катар, где сейчас играет Хави, не верил более-менее никто. Но вчера команда-хозяйка ЧМ-2022 разнесла ОАЭ 4:0 на территории врага – из-за сложных отношений между странами болельщики из Катара на стадион не попали, а после второго мяча катарцев начали закидывать обувью.

Похоже, Катар уже чемпион, ведь Хави предсказал ему победу над японцами в финале.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

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Теги: Головин Черышев Видео Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Пентек Монако
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