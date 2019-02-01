Одил Ахмедов оштрафован на 10 тысяч долларов

Дисциплинарный и этический комитет Азиатской конфедерации футбола (AFC) оштрафовал на 10 тысяч долларов капитана сборной Узбекистана Одила Ахмедова, информирует фициальный сайт AFC.Бывший игрок "Краснодара" и "Анжи" пропустил положенное по регламенту флэш-интервью после матча 1/8 финала Кубка Азии с командой Австралии.Встреча прошла 21 января в ОАЭ. Ахмедов провел на поле 120 минут с капитанской повязкой.Отмечается, что в случае повторения нарушения на Ахмедова могут быть наложены более серьезные санкции.