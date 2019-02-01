РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Одил Ахмедов оштрафован на 10 тысяч долларов

Дисциплинарный и этический комитет Азиатской конфедерации футбола (AFC) оштрафовал на 10 тысяч долларов капитана сборной Узбекистана Одила Ахмедова, информирует фициальный сайт AFC.

Бывший игрок "Краснодара" и "Анжи" пропустил положенное по регламенту флэш-интервью после матча 1/8 финала Кубка Азии с командой Австралии.

Встреча прошла 21 января в ОАЭ. Ахмедов провел на поле 120 минут с капитанской повязкой.

Отмечается, что в случае повторения нарушения на Ахмедова могут быть наложены более серьезные санкции.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ахмедов
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