Крылья Советов (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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ОренбургНет датыКрылья
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Локомотив03.03.19Крылья
Советов
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Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов
Спартак3 - 125.11.18Крылья
Советов

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Экс-защитник "Крыльев" Надсон: помню, играл в Томске при "минус 17-ти". Думал, что умру

Бывший защитник "Крыльев Советов" Надсон вспомнил, как играл в морозы во время выступления за самарскую команду.

"Слава богу, что в этом сезоне отменили игру с "Оренбургом". Чувства были ужасные. Казалось, что сейчас отвалятся уши. Было очень холодно. Помню, давно мы играли в гостях с "Томью" в Томске. Когда матч начался, было -15 градусов, по ходу игры температура упала до -17. Я думал, что вот-вот умру. Хотелось просто, чтобы матч поскорее закончился", – сказал Надсон.

Yahoo Esportes
Теги: Крылья Советов Надсон
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