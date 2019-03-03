Экс-защитник "Крыльев" Надсон: помню, играл в Томске при "минус 17-ти". Думал, что умру

Бывший защитник "Крыльев Советов" Надсон вспомнил, как играл в морозы во время выступления за самарскую команду."Слава богу, что в этом сезоне отменили игру с "Оренбургом". Чувства были ужасные. Казалось, что сейчас отвалятся уши. Было очень холодно. Помню, давно мы играли в гостях с "Томью" в Томске. Когда матч начался, было -15 градусов, по ходу игры температура упала до -17. Я думал, что вот-вот умру. Хотелось просто, чтобы матч поскорее закончился", – сказал Надсон.