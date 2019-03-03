"Зенит" победил "Эльче" в товарищеской игре (видео)

Питерцы оказались сильнее в первой контрольной встрече испанского сбора. Ими был обыгран местный "Эльче" (2:0)

Первый мяч на исходе часа игры забил полузащитник Илья Воробьев. В концовке отличился еще один игрок линии полузащиты Леон Мусаев.Воробьев, 60 (0:1); Мусаев, 90 (0:2).Кержаков, Анюков, Нету, Маммана, Набиуллин, Мусаев, Оздоев, Краневиттер, Ригони, Мак (Воробьев, 59), Заболотный.