Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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"Зенит" победил "Эльче" в товарищеской игре (видео)

Питерцы оказались сильнее в первой контрольной встрече испанского сбора. Ими был обыгран местный "Эльче" (2:0)

Первый мяч на исходе часа игры забил полузащитник Илья Воробьев. В концовке отличился еще один игрок линии полузащиты Леон Мусаев.



"Эльче" (Испания) - "Зенит" (Россия) - 0:2 (0:0)

Голы: Воробьев, 60 (0:1); Мусаев, 90 (0:2).

"Зенит": Кержаков, Анюков, Нету, Маммана, Набиуллин, Мусаев, Оздоев, Краневиттер, Ригони, Мак (Воробьев, 59), Заболотный.
Теги: Зенит Семак Мусаев
Сегодня, 16:04
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(2)
#4  pasha  Ленинград (Сегодня, 16:48)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
странный состав


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#3  zenit47  СПБ (Сегодня, 16:43)
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
С учётом того что играл балласт, очень даже неплохо
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:31)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Антуан Грейцман
Воробьев. Надо бы запомнить

Что, теперь всех "запоминать", кто 1 раз удачно на сборах ногу подставил?

Лучше запомни Заболотного - вечнозелёное дерево! smile


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 16:10)
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Воробьев. Надо бы запомнить.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
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