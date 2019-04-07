Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Динамо
Урал
Анжи
Уфа
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Сергей Юран: Нужно признать что "Спартак" проиграл совершенно по делу

Экс-нападающий киевского «Динамо», «Бенфики», «Порту», «Спартака» и сборной России, ныне – главный тренер ФК «Зоркий» (Московская область) в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину высказался по итогам дерби «Спартак» - ЦСКА

Сергей Юран
- Учитывая ситуацию в обеих командах перед встречей, результат закономерен?

- На мой взгляд, всё по делу. С позиции «Спартака» определяющая причина в том, что, имея свои моменты, их нужно реализовывать. Речь о первом тайме. Вторая причина – ошибки при пропущенных мячах. Тут, конечно, нужно отдать должное армейцам. Они своей игрой заставили оппонентов ошибаться.

Думаю, результат логичен. Можно рассуждать о том, что «Спартак» не забил, но имел хорошие моменты. Но, имея хорошие моменты, нужно здесь и сейчас их реализовывать. А не потом вести некие рассуждения. ЦСКА свои моменты использовал. А во втором тайме осложнил «Спартаку» жизнь не только голами, но и не практически давал создавать моменты у своих ворот.

В целом результат закономерен. Тут не вижу смысле вести дискуссии на уровне «вот, а если бы забили, если бы это, если бы то…». Нет, «Спартак» сегодня проиграл совершенно по делу.

- Момент с Мельгарехо: больше стоит хвалить Акинфеева, либо предъявлять претензии нападающему?

- Естественно, Акинфеев достоен похвалы. Был момент один в один. И тут многое зависит от вратаря. Сможет или нет он в нём сыграть? Сможеть ли напугать, качнуть форварда? Все эти моменты как минимум осложнят принятие решения для нападающего. Акинфееву нужно отдать должное.

- Мы помним Юрана как нападающего, который часто забивал в самый важный момент. В чём разница для нападающего между исходом: «ну… почти получилось» и «добил до сетки»? В чем разница при подготовке? Речь ведь не только о везении?

- В тренировках. Нападающий всегда после тренировки оставляет третьего вратаря, и в работе с ним прокручивает и заново и заново прорабатывает для себя определённые игровые моменты. Ты берешь, и «прокручиваешь» для себя те моменты, что часто происходят. Или же где ты ранее сыграл не лучшим образом. И этим самым свои действия при завершении атак стараешься доводить до автоматизма.

К примеру, в «Реале» Рауль после каждой тренировки оставался на поле с третьим вратарём, и каждый раз отрабатывал эти моменты. Например, выход с угла вратарской, приём или разворот с мячом в штрафной. И все подобные моменты он доводил до автоматизма. На самом деле, думаю, что я мало (на счету Юрана 92 мяча в 328 матчах за клубы, и 7 мячей в 37 матчах за сборную – прим. ред.) забивал, но всё равно старался так над собой работать.

И когда на поле ты попадаешь в ситуацию, как сегодня была у Мельгарехо – ты уже чётко знаешь, что и как будешь делать. Ведь на тренировках подобное уже делал много и много раз. И у тебя сразу есть в голове четкое решение: или ты бьёшь в противоход, или обыгрываешь…

В ситуации же с Мельгарехо было ощущение, будто он не до конца понимал, что ему нужно сделать. Будет ли вратарь стелиться, и его стоит перебрасывать? Или же в результате раскачки пробить так, чтобы голкипер оказался безоружным? А в результате, подобное приводит к таким моментам, когда команда сделала всё, что нужно, и могла повести в счёте – ведь игра «Спартаку» в первом тайме давалась. Но Мельгарехо эпизод решить не сумел, и это был один из ключевых моментов матче. Ведь в первой половине матча ход игры больше контролировал «Спартак». И ведь мяч при этом был не у защитников, а в атаке. Так что это был один из определяющих моментов. Это вопрос тренировок.

Например, когда я работаю с командой, то оставляю нападающих, и с ними все эти нюансы подробно прорабатываю. А с защитниками, в этот момент, например, подобным, более глубоким образом работает другой тренер. Нет, конечно, ты и после такой проработки можешь не реализовать свой важный момент.

Но так, по крайней мере, ты минимализируешь те эпизоды, что не используешь на поле, и не превращаешь в голы. Всё это прорабатывается через тренировки.

- После победы ЦСКА вплотную подтягивается к «Краснодару». Потерял или нет шансы на борьбу за чемпионство «Спартак»?

- О потере шансов на титул можно говорить лишь в окончании сезона. То есть за несколько туров. Но что однозначно – ситуация для «Спартака» усугубляется. Ведь матчи, где встречаются прямые соперники, они всегда ключевые. Тут нужно было хотя бы не проиграть, дабы соперников не отпустить. Сейчас же борьба не только за титул, но и за Лигу Чемпионов теперь для них усложняется. Тут, как минимум, нужно не давать конкурентам от тебя отрываться. Нет, понятно, что в футболе всегда и всех бывают неудачи. Но домашнее поражение от ЦСКА – оно влияет не только на турнирную таблицу, но и психологически на команду.

Ведь, например, как по этому поводу рассуждают болельщики «Спартака»? Можно проиграть кому угодно, но только не ЦСКА.
На сегодня же многое зависит и от болельщиков. От того, настолько болельщики смогут произошедшее… понять что-ли? Ведь их поддержка команды или нет – именно сейчас довольно важный фактор.

Я очень опасаюсь что сейчас с новой силой пойдут все эти распри. Что найдут очередного виноватого, вспомнят Глушакова, или кого-либо еще. Но если сейчас это вспыхнет с новой силой, оно ещё утяжелит ситуацию для «Спартака».

Наверное я забегаю вперёд, но хотел бы попросить болельщиков: да, я знаю, как они относятся к этому совершенно отдельному матчу. И насколько это для них важно. И да, к сожалению, он закончился именно так. Но давайте хотя бы попробуем… понять и принять то, что произошло, и по крайней мере, отложить всю критику, или какие-либо другие движения. Хотя бы, как минимум, отложить их, перенести ближе к концу сезона. Сейчас на команду и так давят довольно многие факторы.
Теги: Спартак ЦСКА Юран
Сегодня, 00:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Barbed   (Сегодня, 00:48)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Конечно по делу
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама