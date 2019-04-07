Сергей Юран: Нужно признать что "Спартак" проиграл совершенно по делу

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
04:31
Юрий Гаврилов: "Спартак" ни в чем не уступал ЦСКА. Обе команды играли одинаково отвратительно (3)
Юрий Гаврилов: "Спартак" ни в чем не уступал ЦСКА. Обе команды играли одинаково отвратительно (3)
01:57
Евгений Кафельников: Кононов должен был подать в отставку на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1)
Евгений Кафельников: Кононов должен был подать в отставку на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1)
Вчера, 23:26
Валерий Рейнгольд: когда вижу, как молодые игроки ЦСКА разрывают "Спартак" во втором тайме - становится стыдно (13)
Валерий Рейнгольд: когда вижу, как молодые игроки ЦСКА разрывают "Спартак" во втором тайме - становится стыдно (13)
Вчера, 23:11
Самюэль Жиго: первый пропущенный мяч - моя ошибка (7)
Самюэль Жиго: первый пропущенный мяч - моя ошибка (7)
Вчера, 22:54
Александр Мостовой: в пропущенном голе больше виноват Селихов (1)
Александр Мостовой: в пропущенном голе больше виноват Селихов (1)
Вчера, 22:49
Андрей Червиченко: "Спартак" вряд ли попадёт в тройку (4)
Андрей Червиченко: "Спартак" вряд ли попадёт в тройку (4)
Вчера, 22:04
Олег Кононов: будем бороться за чемпионство до конца (видео) (13)
Олег Кононов: будем бороться за чемпионство до конца (видео) (13)
Вчера, 22:03
Олег Кононов: при счете 0:2 не хватило морально-волевых качеств (9)
Олег Кононов: при счете 0:2 не хватило морально-волевых качеств (9)
Вчера, 21:42
5:0! "Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию" (2)
5:0! "Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию" (2)
Вчера, 21:39
Сигурдссон показал Зе Луишу и Мельгарехо, как выигрывать дерби. Оценки за матч «Спартак» – ЦСКА (3)
Сигурдссон показал Зе Луишу и Мельгарехо, как выигрывать дерби. Оценки за матч «Спартак» – ЦСКА (3)
Вчера, 21:19
Олег Кононов: пропустили курьезный гол из-за несогласованных действий вратаря и защитника (39)
Олег Кононов: пропустили курьезный гол из-за несогласованных действий вратаря и защитника (39)
Вчера, 21:00
"Ювентус" одержал волевую победу над "Миланом" (1)
"Ювентус" одержал волевую победу над "Миланом" (1)
Вчера, 20:54
"Спартак" на своем поле со счетом 0:2 проиграл ЦСКА (201)
"Спартак" на своем поле со счетом 0:2 проиграл ЦСКА (201)
Вчера, 20:38
Александр Селихов не пожал руку Кононову после замены (20)
Александр Селихов не пожал руку Кононову после замены (20)
Вчера, 20:19
Вандерсон: матч с "Крыльями Советов" был тяжелым
Вандерсон: матч с "Крыльями Советов" был тяжелым
Вчера, 19:34
"Лестер" разгромил "Хаддерсфилд"
"Лестер" разгромил "Хаддерсфилд"
Вчера, 19:26
"Выиграть или умереть": перфоманс болельщиков "Спартака" перед дерби с ЦСКА (видео) (13)
"Выиграть или умереть": перфоманс болельщиков "Спартака" перед дерби с ЦСКА (видео) (13)
Вчера, 19:21
Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Эйбаром"
Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Эйбаром"
Вчера, 19:09
Миодраг Божович: пенальти в наши ворота? Там была симуляция (1)
Миодраг Божович: пенальти в наши ворота? Там была симуляция (1)
Сергей Юран: Нужно признать что "Спартак" проиграл совершенно по делу
Экс-нападающий киевского «Динамо», «Бенфики», «Порту», «Спартака» и сборной России, ныне – главный тренер ФК «Зоркий» (Московская область) в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину высказался по итогам дерби «Спартак» - ЦСКА
Сергей Юран
- На мой взгляд, всё по делу. С позиции «Спартака» определяющая причина в том, что, имея свои моменты, их нужно реализовывать. Речь о первом тайме. Вторая причина – ошибки при пропущенных мячах. Тут, конечно, нужно отдать должное армейцам. Они своей игрой заставили оппонентов ошибаться.
Думаю, результат логичен. Можно рассуждать о том, что «Спартак» не забил, но имел хорошие моменты. Но, имея хорошие моменты, нужно здесь и сейчас их реализовывать. А не потом вести некие рассуждения. ЦСКА свои моменты использовал. А во втором тайме осложнил «Спартаку» жизнь не только голами, но и не практически давал создавать моменты у своих ворот.
В целом результат закономерен. Тут не вижу смысле вести дискуссии на уровне «вот, а если бы забили, если бы это, если бы то…». Нет, «Спартак» сегодня проиграл совершенно по делу.
- Момент с Мельгарехо: больше стоит хвалить Акинфеева, либо предъявлять претензии нападающему?
- Естественно, Акинфеев достоен похвалы. Был момент один в один. И тут многое зависит от вратаря. Сможет или нет он в нём сыграть? Сможеть ли напугать, качнуть форварда? Все эти моменты как минимум осложнят принятие решения для нападающего. Акинфееву нужно отдать должное.
- Мы помним Юрана как нападающего, который часто забивал в самый важный момент. В чём разница для нападающего между исходом: «ну… почти получилось» и «добил до сетки»? В чем разница при подготовке? Речь ведь не только о везении?
- В тренировках. Нападающий всегда после тренировки оставляет третьего вратаря, и в работе с ним прокручивает и заново и заново прорабатывает для себя определённые игровые моменты. Ты берешь, и «прокручиваешь» для себя те моменты, что часто происходят. Или же где ты ранее сыграл не лучшим образом. И этим самым свои действия при завершении атак стараешься доводить до автоматизма.
К примеру, в «Реале» Рауль после каждой тренировки оставался на поле с третьим вратарём, и каждый раз отрабатывал эти моменты. Например, выход с угла вратарской, приём или разворот с мячом в штрафной. И все подобные моменты он доводил до автоматизма. На самом деле, думаю, что я мало (на счету Юрана 92 мяча в 328 матчах за клубы, и 7 мячей в 37 матчах за сборную – прим. ред.) забивал, но всё равно старался так над собой работать.
И когда на поле ты попадаешь в ситуацию, как сегодня была у Мельгарехо – ты уже чётко знаешь, что и как будешь делать. Ведь на тренировках подобное уже делал много и много раз. И у тебя сразу есть в голове четкое решение: или ты бьёшь в противоход, или обыгрываешь…
В ситуации же с Мельгарехо было ощущение, будто он не до конца понимал, что ему нужно сделать. Будет ли вратарь стелиться, и его стоит перебрасывать? Или же в результате раскачки пробить так, чтобы голкипер оказался безоружным? А в результате, подобное приводит к таким моментам, когда команда сделала всё, что нужно, и могла повести в счёте – ведь игра «Спартаку» в первом тайме давалась. Но Мельгарехо эпизод решить не сумел, и это был один из ключевых моментов матче. Ведь в первой половине матча ход игры больше контролировал «Спартак». И ведь мяч при этом был не у защитников, а в атаке. Так что это был один из определяющих моментов. Это вопрос тренировок.
Например, когда я работаю с командой, то оставляю нападающих, и с ними все эти нюансы подробно прорабатываю. А с защитниками, в этот момент, например, подобным, более глубоким образом работает другой тренер. Нет, конечно, ты и после такой проработки можешь не реализовать свой важный момент.
Но так, по крайней мере, ты минимализируешь те эпизоды, что не используешь на поле, и не превращаешь в голы. Всё это прорабатывается через тренировки.
- После победы ЦСКА вплотную подтягивается к «Краснодару». Потерял или нет шансы на борьбу за чемпионство «Спартак»?
- О потере шансов на титул можно говорить лишь в окончании сезона. То есть за несколько туров. Но что однозначно – ситуация для «Спартака» усугубляется. Ведь матчи, где встречаются прямые соперники, они всегда ключевые. Тут нужно было хотя бы не проиграть, дабы соперников не отпустить. Сейчас же борьба не только за титул, но и за Лигу Чемпионов теперь для них усложняется. Тут, как минимум, нужно не давать конкурентам от тебя отрываться. Нет, понятно, что в футболе всегда и всех бывают неудачи. Но домашнее поражение от ЦСКА – оно влияет не только на турнирную таблицу, но и психологически на команду.
Ведь, например, как по этому поводу рассуждают болельщики «Спартака»? Можно проиграть кому угодно, но только не ЦСКА.
На сегодня же многое зависит и от болельщиков. От того, настолько болельщики смогут произошедшее… понять что-ли? Ведь их поддержка команды или нет – именно сейчас довольно важный фактор.
Я очень опасаюсь что сейчас с новой силой пойдут все эти распри. Что найдут очередного виноватого, вспомнят Глушакова, или кого-либо еще. Но если сейчас это вспыхнет с новой силой, оно ещё утяжелит ситуацию для «Спартака».
Наверное я забегаю вперёд, но хотел бы попросить болельщиков: да, я знаю, как они относятся к этому совершенно отдельному матчу. И насколько это для них важно. И да, к сожалению, он закончился именно так. Но давайте хотя бы попробуем… понять и принять то, что произошло, и по крайней мере, отложить всю критику, или какие-либо другие движения. Хотя бы, как минимум, отложить их, перенести ближе к концу сезона. Сейчас на команду и так давят довольно многие факторы.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.