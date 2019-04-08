Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Оренбург
Ахмат
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн € , но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн €

Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера рассказал подробности трансфера в клуб бразильца Педро Роши из "Гремио".

—Не так давно "Спартак" покинул Педро Роша, не сыгравший за два года и 20 матчей. Помнится именно вы одобрили этот переход. Расскажите, как случился этот самый дорогой и, возможно, самый провальный трансфер в истории клуба?

— Летом 2017 года я просил купить двух футболистов "Гремио" — их звезду Луана и молодого перспективного форварда Эвертона. Игроков мне рекомендовал известный бразильский агент Жилмар Велоз, мнению которого я доверяю. К сожалению, Луан оказался слишком дорогим, а Эвертона не одобрила селекционная служба "Спартака". И вот, когда за несколько часов до закрытия трансферного окна клуб предложил мне Педро Рошу, я, зная, что впереди у нас длинный и сложный сезон с борьбой на три фронта, согласился. Вице-президент тогда попросил меня, как обычно в таких случаях, подтвердить мое согласие, отправив сообщение президенту, что я и сделал.

Хочу прояснить, что я видел своими глазами сообщение, в котором представитель Педро Роши объявил: отступные игрока по контракту с "Гремио" составляют 8 млн евро. На эту цифру я и давал свое согласие. Ну и был сильно удивлен и расстроен, когда через какое-то время господин Федун сообщил мне, что "Спартак" заплатил за Рошу в два раза больше", - рассказал Каррера.

Sport24
Теги: Спартак Педро Роша Каррера
Сегодня, 11:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
19
(3)
#19  SergioV  Белгород (Сегодня, 12:21)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
я думал за него 12-ку заплатили. а оказывается 16-ть вот так развели свинот))))))))

Федуна развести невозможно. Если ситуация выглядит как развод Федуна, значит ему так и нужно. Попробуй как-нибудь на досуге развести кого-то, кто больше миллиарда долларов заработал наворовал


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#18  Valar   (Сегодня, 12:19)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Деньги есть - ума не надо (с)

А ещё такое раскидывание баблом со стороны отдельных клубов "подогревает" потенциальные трансферы для других, но адекватных клубов РПЛ, которым потом выставляют сказочные ценники, имея опыт впаривания игроков в РПЛ по завышенной в 10 раз цене.


--------------------
I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#17  avnik  море (Сегодня, 12:14)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Видимо у Карерры есть документ, если он рот открыл... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#16  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 12:10)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Кубань»
Селекционную службу Спартака нужно сжечь. Всех без разбора.


--------------------
10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#15  SergioV  Белгород (Сегодня, 12:05)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я вот что хочу сказать: у работников селекционной службы Спартака - самая сложная работа! Надо договориться с клубом о цене, в которую нужно заложить свой откат, с агентом, чтобы заложить свой откат и чтобы он не проболтался о реальной стоимости игрока (когда вместо 1,5 тратят 7), надо вложиться в финансовый фейр плэй УЕФА и не получить пи*дюлей от владельца за то, что укрыл большую часть собственного профита.
Где кот со своим напалмом, когда он так нужен?!


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#14  Медведь Русский   (Сегодня, 12:00)
  • +3
  •  (3)

Цитата: zen-it
я думал за него 12-ку заплатили. а оказывается 16-ть вот так развели свинот))))))))

да никто их не разводил, если эта информация правда, а врать Каррере сейчас вроде и смысла нет, то очевидно что 8 млн заплатили за игрока, а еще 8 просто разложили по карманам при трансфере
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#13  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 11:59)
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Lord
Но в обводку бровочнику лезть на своей половине - это финиш конечно.


В Твиттере есть классная гифка, как Марио из него клоуна делает))) А вообще- отобрать у Айртона мяч проще, чем у ребенка конфетку.

Вот нашел

Марио и клоун


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#12  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 11:56)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: P. Holmberg
нОВАЯ ЗВЕЗДА аЙРТОН- ОЧЕРЕДНАЯ УДАЧА СЕЛЕКЦИИ сПАРТАКА. Мастер привозов, достойный продолжатель дела Макеева.

Ну он хоть в атаке выделяется, да и скорость норм. Молодой еще, может и свои прямые обязанности научится исполнять. Но в обводку бровочнику лезть на своей половине - это финиш конечно. А деньги на Рошу явно распилены...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#11  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 11:51)
  • 0
  •  (2)
online

нОВАЯ ЗВЕЗДА аЙРТОН- ОЧЕРЕДНАЯ УДАЧА СЕЛЕКЦИИ сПАРТАКА. Мастер привозов, достойный продолжатель дела Макеева.
И Федуна опять обули раза в 4.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#10  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 11:50)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
да, как убрали Жиркова и поставили Измайлова... начался беспредел!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#9  Lols  Лондон (Сегодня, 11:47)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Ньюкасл»
joy joy joy убогий говно клуп
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#8  Irbis   (Сегодня, 11:45)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
И так за него заплатили 16лямов и он забил 1гол. Селекция Спартака продолжает смешить народ
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#7  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 11:43)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frodik
ну пилят люди бабульки алекперова, а тут итальяшка со своей порядочностью взялся.

и одобрил за игрока в 1.5 ляма за восемь!??
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#6  Frodik  Калуга (Сегодня, 11:40)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
ну пилят люди бабульки алекперова, а тут итальяшка со своей порядочностью взялся.
Регистрация: 27.09.2008 [жалоба]
#5  ljubljana  Over here (Сегодня, 11:39)
  • +5
  •  (5)

Цитата: Lord
Да он и 2 ляма не стоит по мне, какие 8, 12, 16?

так на момент покупки он оценивался всего в 1,5 ляма
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#4  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 11:38)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Как обычно в свинарне,хотя 16 даже для них перебор...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#3  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 11:32)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Да он и 2 ляма не стоит по мне, какие 8, 12, 16?
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#2  ljubljana  Over here (Сегодня, 11:31)
  • +5
  •  (5)

вот он, качественный менеджмент
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#1  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:29)
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
я думал за него 12-ку заплатили. а оказывается 16-ть вот так развели свинот))))))))
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама