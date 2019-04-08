Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн € , но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн €

Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера рассказал подробности трансфера в клуб бразильца Педро Роши из "Гремио".— Летом 2017 года я просил купить двух футболистов "Гремио" — их звезду Луана и молодого перспективного форварда Эвертона. Игроков мне рекомендовал известный бразильский агент Жилмар Велоз, мнению которого я доверяю. К сожалению, Луан оказался слишком дорогим, а Эвертона не одобрила селекционная служба "Спартака". И вот, когда за несколько часов до закрытия трансферного окна клуб предложил мне Педро Рошу, я, зная, что впереди у нас длинный и сложный сезон с борьбой на три фронта, согласился. Вице-президент тогда попросил меня, как обычно в таких случаях, подтвердить мое согласие, отправив сообщение президенту, что я и сделал.Хочу прояснить, что я видел своими глазами сообщение, в котором представитель Педро Роши объявил: отступные игрока по контракту с "Гремио" составляют 8 млн евро. На эту цифру я и давал свое согласие. Ну и был сильно удивлен и расстроен, когда через какое-то время господин Федун сообщил мне, что "Спартак" заплатил за Рошу в два раза больше", - рассказал Каррера.