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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Игорь Дивеев - о дерби: это было похоже на войну

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился впечатлениями от матча 22-го тура РПЛ против "Спартака" (2:0).

– Игра была великолепная. Понравилась мне самому, наверное, понравилась и болельщикам.

В первом тайме не все получалось, и тренеры указали нам на то, что нужно поменять в игре. Во второй половине забили быстрый гол, и "Спартак" потерялся. Потом забили и второй (улыбается).

– Это твое первое главное дерби страны. Ощутил градус противостояния?

– Да, это было видно и по сопернику. Как будто ты вышел на войну. Бьют все если не в мяч, то в ногу. Впечатления самые хорошие. Все было супер!

– Решающий момент матча?

– Когда мы выходили на второй тайм. Сразу забили, «Спартак» чуть подсдулся. Потом они начали догонять, но было уже поздно.

– Что Гончаренко сказал в перерыве?

– Не могу сказать, все остается в команде (улыбается).

– Команда бежала праздновать голы и победу в угол поля, к болельщикам. Это единение впечатляло.

– Куда Сигурдссон бежал, туда и мы (улыбается). Болельщикам огромное спасибо. Пускай каждую игру так нас поддерживают – на выезде и дома! – сказал Дивеев.

ЦСКА
Теги: ЦСКА Спартак Дивеев
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