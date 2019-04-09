Россия РПЛ 2018/19
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10:42
Гончаренко: состоявшихся футболистов менять сложно, а молодых надо лепить, подгонять, направлять
Гончаренко: состоявшихся футболистов менять сложно, а молодых надо лепить, подгонять, направлять
09:28
Гончаренко: работая с Акинфеевым, мы не осознаем до конца что он сделал для нашего футбола (14)
Гончаренко: работая с Акинфеевым, мы не осознаем до конца что он сделал для нашего футбола (14)
05:21
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал (1)
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал (1)
04:50
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
02:02
Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож (2)
Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож (2)
01:52
Агент Педро Роши: сумма выкупа у "Гремио" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио (4)
Агент Педро Роши: сумма выкупа у "Гремио" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио (4)
00:25
Сергей Семак: запрос удовлетворили. В ближайшее время доктора "Зенита" могут попасть к Кокорину (4)
Сергей Семак: запрос удовлетворили. В ближайшее время доктора "Зенита" могут попасть к Кокорину (4)
Вчера, 23:56
"Челси" обыграл "Вест Хэм"
"Челси" обыграл "Вест Хэм"
Вчера, 23:17
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (2)
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (2)
Вчера, 23:16
Нет места даже Акинфееву. Символическая сборная 22-го тура РПЛ (5)
Нет места даже Акинфееву. Символическая сборная 22-го тура РПЛ (5)
Вчера, 22:16
Сергей Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным (3)
Сергей Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным (3)
Вчера, 22:03
Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева (6)
Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева (6)
Вчера, 21:13
Сильвестр Игбун - лучший игрок "Уфы" в марте
Сильвестр Игбун - лучший игрок "Уфы" в марте
Вчера, 20:42
Мирослав Ромащенко - о Глушакове: думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать его
Мирослав Ромащенко - о Глушакове: думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать его
Вчера, 20:22
Сергей Прядкин считает, что московские клубы будут против проведения матчей РПЛ в "Лужниках" (4)
Сергей Прядкин считает, что московские клубы будут против проведения матчей РПЛ в "Лужниках" (4)
Вчера, 19:48
Лидер женского фан-движения "Уфы" - о баннере в адрес Новосельцева: cтало обидно за жену Ивана (4)
Лидер женского фан-движения "Уфы" - о баннере в адрес Новосельцева: cтало обидно за жену Ивана (4)
Вчера, 19:30
Геннадий Орлов: Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов? (7)
Геннадий Орлов: Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов? (7)
Гончаренко: работая с Акинфеевым, мы не осознаем до конца что он сделал для нашего футбола
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об отношении к капитану команды Игорю Акинфееву.
- Уже поздравили Акинфеева с днем рождения?
- Да, тепло поздравили его в нашей группе. Это капитан, легенда ЦСКА. Работая с ним, мы не можем до конца оценить то, что он сделал для футбола российского. Думаю, пройдет время, и мы только после этого мы до конца это поймем, - сказал Гончаренко.
Матч Премьер
- Уже поздравили Акинфеева с днем рождения?
- Да, тепло поздравили его в нашей группе. Это капитан, легенда ЦСКА. Работая с ним, мы не можем до конца оценить то, что он сделал для футбола российского. Думаю, пройдет время, и мы только после этого мы до конца это поймем, - сказал Гончаренко.
Матч Премьер
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