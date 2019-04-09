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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Гончаренко: работая с Акинфеевым, мы не осознаем до конца что он сделал для нашего футбола

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об отношении к капитану команды Игорю Акинфееву.

- Уже поздравили Акинфеева с днем рождения?

- Да, тепло поздравили его в нашей группе. Это капитан, легенда ЦСКА. Работая с ним, мы не можем до конца оценить то, что он сделал для футбола российского. Думаю, пройдет время, и мы только после этого мы до конца это поймем, - сказал Гончаренко.

Матч Премьер
Теги: ЦСКА Гончаренко Акинфеев
Сегодня, 09:28
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14
(2)
#14  dreamcatcher   (Сегодня, 10:59)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: CSKA-180505
Цитата: molot327
Яшин - единственный, и с ним никто рядом стоять не может!

Ты это говоришь потому что не его есовременник!Так же будут наши внуки говорить про Акинфеева!

Мои внуки будут говорить коротко - рукожоп. Это объективно. В России есть вратари не хуже него. А есть которые значительно(!) сильнее, но у них нет алкашей покровителей во власти. Вот и все. Вот она истина.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#13  cska1971  Москва (Сегодня, 10:56)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: AlexDelPiero
А если серьезно, вы поехали со своим конефеевым.


Имеем законное право. )))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#12  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 10:45)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: molot327
Но после Лодыгина...

А если серьезно, вы поехали со своим конефеевым.

Цитата: xxd
А что сделал Яшин?)

Яшина признают все включая франсфутбол, а конифея только кони. Есть разница?

Цитата: CSKA-180505
Ну а у местных завистников,понятное дело,бомбит и чем дольше Игорь будет улучшать свои уже рекорды

Как он улучшит свой рекорд в ЛЧ? Все тю-тю, поезд ушел... Но все равно - рекорд выдающийся!
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#11  Колян Безмолвный   (Сегодня, 10:31)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Почти 147 миллионов населения!Мы должны команду собирать которая в состоянии стабильно боротся за полуфинал чемпионата Европы!А Гончаренко предлагает помнить веками его отбитые испанские пенальти что ли?С такими тренерами наш футбол успеха не добьется!Его предел - 3 место в группе ЛЧ!Которое потом он будет помнить и осознавать до старости!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#10  Карабас-Барабас   (Сегодня, 10:28)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Акинфеев надёжный вратарь! Уважаю его!
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
#9  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 10:24)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: molot327
Яшин - единственный, и с ним никто рядом стоять не может!

Ты это говоришь потому что не его современник!Так же будут наши внуки говорить про Акинфеева!Все рекорды принадлежат Акинфееву,а это во вратарском деле наиболее показательный аргумент,иначе как можно сравнивать вратарей не просто разных команд или десятилетий,а разных эпох!?
Ну а у местных завистников,понятное дело,бомбит и чем дольше Игорь будет улучшать свои уже рекорды,тем больше будет бомбить... blush
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#8  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 10:23)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: xxd
Цитата: dvdw
А что он сделал для футбола -открыл новый технический вратаский приём?Обычный средний вратарь европейского уровня,с зауряднейшими физическими вратарскими параметрами. Выручает, косячит.Что он сделал необычного?

А что сделал Яшин?)
-открыл новый технический вратаский приём?Обычный средний вратарь европейского уровня,с зауряднейшими физическими вратарскими параметрами

Яшин то как раз таки и открывал новое! Он первым начал играть по всей штрафной, до него вратари играли строго по линии ворот! Кроме того прыжки в ноги нападающим вперёд руками!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 10:22)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
А вдруг, и по прошествии времени мы не сможем понять до конца, что он сделал для нашего футбола...., что делать будем, как жить, и сможем ли??? worried


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  xxd   (Сегодня, 10:16)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dvdw
А что он сделал для футбола -открыл новый технический вратаский приём?Обычный средний вратарь европейского уровня,с зауряднейшими физическими вратарскими параметрами. Выручает, косячит.Что он сделал необычного?

А что сделал Яшин?)
-открыл новый технический вратаский приём?Обычный средний вратарь европейского уровня,с зауряднейшими физическими вратарскими параметрами
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#5  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 10:16)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Что тут и говорить, он как Ломоносов, такой-же неординарный но только для ЦСКА.
Отбитый с испанцами гол все-равно не ставит его в один ряд с топ-вратарями Европы - Буффон, Беккер, де Хеа.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#4  dvdw   (Сегодня, 10:07)
  • 0
  •  (4)

А что он сделал для футбола -открыл новый технический вратаский приём?Обычный средний вратарь европейского уровня,с зауряднейшими физическими вратарскими параметрами. Выручает, косячит.Что он сделал необычного?
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
#3  molot327  Москва (Сегодня, 09:57)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: teacher
Я думаю, по окончании карьеры поставим его в один ряд с Яшиным!

Но после Лодыгина...
А, если серьезно, то Яшин вне каких-либо рядов.
Яшин - единственный, и с ним никто рядом стоять не может!

Цитата: критик справедливый
В нашем футболе было много вратарей сильнее Яшина

У вас в ХIX веке?...


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#2  критик справедливый   (Сегодня, 09:36)
  • -5
  •  (7)
online

Думаю , Акинфеев сам не осознает , что отбитый послематчевый пенальти -это пик его карьеры !

Цитата: teacher
Я думаю, по окончании карьеры поставим его в один ряд с Яшиным!

В нашем футболе было много вратарей сильнее Яшина , который единственный в мире наверное умудрившийся пропустить 2 гола от вратаря чужой команды !
Регистрация: 5.02.2019 [жалоба]
#1  teacher   (Сегодня, 09:29)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Я думаю, по окончании карьеры поставим его в один ряд с Яшиным!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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